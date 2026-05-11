Llega desde Bariloche la obra "La Peligrosa"

El grupo "Brújula Teatro" llega a Esquel desde Bariloche para presentar la obra "La Peligrosa".

Este domingo 17 de mayo a las 20 horas en Teatro La Juntadera (Urquiza 254, Esquel).

Las entradas y promociones ya se pueden reservar en la pagina https://cdmticket.ar/17-05-LA-PELIGROSA/

La obra

Julieta y Clara se reencuentran para hacer una última sesión de fotos juntas. Cada gesto, cada intento de imagen, revela algo de lo incapturable, de lo indecible, de lo inevitable.

La ternura se vuelve una forma de resistencia, un modo de permanecer.



La Peligrosa es un ensayo sobre el acompañamiento, sobre el amor que se sostiene en lo cotidiano, en los gestos mínimos, en lo que todavía puede mirarse, incluso cuando ya comienza a desvanecerse.

La obra es una creación colectiva con la actuación de Virginia Salamida y Cecilia Planas, dramaturgia de Aravinda Juárez, dirección de Aravinda Juárez y Kevin Orellanes, el vestuario hecho por Carla Romero, Lili D’urzo. Asesoramiento Lumínico: Michay Fernández, Verónica Lanza. Producción Fotográfica: Kevin Orellanes

SL