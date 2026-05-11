Día del Himno: la Banda Militar se presentó en el centro de Esquel

Este lunes 11 de mayo, en el marco del Día del Himno Nacional Argentino, la Banda Militar Malvinas del Ejército Argentino llevó a cabo una presentación en la intersección de las calles Rivadavia y 25 de Mayo. El evento recordó los 213 años de la sanción de la canción patria por la Asamblea del Año XIII.

La intervención se realizó a las 10:00 horas, momento en el que los músicos militares ejecutaron las estrofas del Himno ante el público que circulaba por el sector. Durante la jornada matutina, el personal del Regimiento procedió también a la distribución de escarapelas entre los peatones y vecinos presentes.

Desde la institución confirmaron que la actividad tendrá continuidad durante la tarde de hoy. Según el cronograma establecido, la banda volverá a presentarse en el mismo punto del centro de la ciudad a partir de las 16:00 horas para completar la agenda de homenajes programada para esta fecha.

"Es una ocasión para compartir en comunidad y reforzar el sentimiento de pertenencia", señalaron desde el Regimiento 3 respecto a la organización de esta iniciativa en la vía pública. La gente entonó el himno a viva voz y luego se sacó fotos con los integrantes de la Banda Militar.

EBW