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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Día del Himno: la Banda Militar se presentó en el centro de Esquel

La agrupación del Regimiento de Caballería de Exploración 3 realizó la interpretación del Himno Nacional en el corazón de Esquel. La actividad tuvo lugar durante la mañana y se repetirá esta tarde. 
Por Redacción Red43

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Este lunes 11 de mayo, en el marco del Día del Himno Nacional Argentino, la Banda Militar Malvinas del Ejército Argentino llevó a cabo una presentación en la intersección de las calles Rivadavia y 25 de Mayo. El evento recordó los 213 años de la sanción de la canción patria por la Asamblea del Año XIII.

 

 

 

La intervención se realizó a las 10:00 horas, momento en el que los músicos militares ejecutaron las estrofas del Himno ante el público que circulaba por el sector. Durante la jornada matutina, el personal del Regimiento procedió también a la distribución de escarapelas entre los peatones y vecinos presentes.

 

 

 

Desde la institución confirmaron que la actividad tendrá continuidad durante la tarde de hoy. Según el cronograma establecido, la banda volverá a presentarse en el mismo punto del centro de la ciudad a partir de las 16:00 horas para completar la agenda de homenajes programada para esta fecha.

 

 

 

"Es una ocasión para compartir en comunidad y reforzar el sentimiento de pertenencia", señalaron desde el Regimiento 3 respecto a la organización de esta iniciativa en la vía pública. La gente entonó el himno a viva voz y luego se sacó fotos con los integrantes de la Banda Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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