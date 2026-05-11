El Telebingo Chubutense entregó un auto, una moto y repartió millones de pesos

El Telebingo Chubutense llevó adelante una nueva edición este domingo 10 de mayo en la Sala de Sorteos de Lotería del Chubut, donde nuevamente se repartieron premios millonarios por toda la provincia.

En esta ocasión, antes de comenzar con el sorteo oficial, se realizó la entrega de una moto 100 cc a un vecino de la ciudad de Rawson, quien se adjudicó el premio correspondiente a “De Rebote”, destinada a los cupones “No Ganadores” de la Quiniela del Chubut.

Seguidamente, se entregó un automóvil Fiat Cronos 0 Km a una afortunada ganadora de la ciudad de Trelew, quien obtuvo el premio 4ta Ronda del pasado sorteo.

Los premios fueron entregados por el presidente del Instituto de Asistencia Social–Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, quien destacó que “es una gran satisfacción para nosotros poder entregar estos premios y demostrarle a los chubutenses que los premios salen. Tenemos la suerte también que siempre haya ganadores durante el mismo juego en cada localidad a la que asistimos, y es gratificante ver en persona a los vecinos cuando los ganan”, afirmó.

Sostuvo además que “estamos trabajando en una importante premiación para el mes de Julio que en estos días estaremos presentando”.

Posteriormente, comenzó el sorteo del Telebingo, que como ya es habitual y caracteriza al tradicional juego familiar, volvió a repartir millonarias sumas de dinero entre apostadores de diferentes localidades de la provincia, llevando alegría y emoción a miles de familias chubutenses.

R.G