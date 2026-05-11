12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
11 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Telebingo Chubutense entregó un auto, una moto y repartió millones de pesos

El emblemático juego familiar de Lotería del Chubut volvió a premiar a vecinos de distintas localidades, consolidándose una vez más como uno de los juegos más convocantes y esperados por las familias chubutenses. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Telebingo Chubutense llevó adelante una nueva edición este domingo 10 de mayo en la Sala de Sorteos de Lotería del Chubut, donde nuevamente se repartieron premios millonarios por toda la provincia.

 

En esta ocasión, antes de comenzar con el sorteo oficial, se realizó la entrega de una moto 100 cc a un vecino de la ciudad de Rawson, quien se adjudicó el premio correspondiente a  “De Rebote”, destinada a los cupones “No Ganadores” de la Quiniela del Chubut. 

 

 

 

Seguidamente, se entregó un automóvil Fiat Cronos 0 Km a una afortunada ganadora de la ciudad de Trelew, quien obtuvo el premio 4ta Ronda del pasado sorteo.

 

Los premios fueron entregados por el presidente del Instituto de Asistencia Social–Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, quien destacó que “es una gran satisfacción para nosotros poder entregar estos premios y demostrarle a los chubutenses que los premios salen. Tenemos la suerte también que siempre haya ganadores durante el mismo juego en cada localidad a la que asistimos, y es gratificante ver en persona a los vecinos cuando los ganan”, afirmó.

 

 

 

Sostuvo además que “estamos trabajando en una importante premiación para el mes de Julio que en estos días estaremos presentando”.

 

Posteriormente, comenzó el sorteo del Telebingo, que como ya es habitual y caracteriza al tradicional juego familiar, volvió a repartir millonarias sumas de dinero entre apostadores de diferentes localidades de la provincia, llevando alegría y emoción a miles de familias chubutenses.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos empresas ofertaron para viviendas del IPV en Esquel
2
 Escape de gas provocó un operativo tras la rotura de un caño durante una obra
3
 Él 60 años y ella 59: la pareja que fue detenida por tener sexo en un avión
4
 La Justicia suma nuevos datos sobre los gastos de Manuel Adorni
5
 Olga Elena Echaves QEPD
1
 Bomberos incorporaron una nueva unidad de rescate
2
 Aprueban el aumento del boleto de transporte
3
 Aniversario de los Parques Nacionales: 89 años preservando la esencia de la Patagonia
4
 Los Alerces celebró su 89° aniversario con un reconocimiento especial a Esquel
5
 Día del Himno: invitan a una segunda presentación de la Banda Malvinas a las 16 horas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -