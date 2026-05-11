Daher Scaglioni: "El gas natural no es un lujo en la Patagonia, es justicia social y equidad para los vecinos"

En la hora de preferencia de la sesión del Concejo Deliberante, la concejal Paula Daher Scaglioni puso de relieve las acciones que transforman la realidad cotidiana de la ciudad. "Vengo a hablar de hechos concretos, de decisiones políticas a nivel local que realmente le cambian la vida a los vecinos", señaló al iniciar su intervención. La edil resaltó la llegada del gas natural a 25 familias del barrio Cañadón de Bórquez, una obra que permite superar problemas estructurales de más de una década. "El gas natural no es un lujo en la Patagonia. Cuando hablamos de políticas públicas reales, esto es un acto de justicia social", afirmó.

El deporte también ocupó un lugar central en su discurso, vinculándolo directamente con la salud pública y la formación de ciudadanía. La legisladora mencionó los aportes al Club San Martín, el impacto económico del próximo Desafío Capri y el orgullo local por la actuación de Olivia Conesa en los Juegos Suramericanos. "Cada pibe que esté en una liga o un adulto mayor en un taller hace que tengamos personas más saludables y aleja a los jóvenes de las adicciones", sostuvo Daher Scaglioni, remarcando que el acompañamiento estatal rompe barreras de clase y edad.

Finalmente, la concejal brindó detalles sobre el sistema de gestión de residuos, confirmando que el segundo módulo del relleno sanitario ya cuenta con un 75% de avance. Sobre este punto, fue categórica al solicitar que el municipio de Trevelin asuma sus compromisos financieros por el uso de la planta de Esquel. "La gestión ambiental no se puede sostener con la voluntad de un solo municipio y la desidia de otro. La basura no tiene color político, se acumula y contamina por igual", concluyó la edil, insistiendo en la necesidad de responsabilidad fiscal para garantizar la sostenibilidad ambiental.

EBW