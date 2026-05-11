Detuvieron al presunto autor del crimen en Rawson

La Policía del Chubut detuvo este lunes por la mañana al presunto autor de la muerte de un hombre de 40 años, quien falleció tras recibir una puñalada en el corazón durante la madrugada del domingo en el barrio Río Chubut, en cercanías de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Rawson.

La aprehensión del sospechoso se produjo en la intersección de las calles San Martín y Don Bosco. El operativo fue el resultado de una serie de allanamientos realizados por la División Policial de Investigaciones de Rawson, bajo la coordinación del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill.

Para lograr identificar y localizar al individuo, los investigadores analizaron diversas cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho. Los procedimientos fueron autorizados por la jueza de garantías Laura Martini.

Durante las actuaciones policiales se secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares y un cuchillo. Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar su vinculación directa con el homicidio. Se espera que en las próximas horas el detenido sea trasladado para la correspondiente audiencia de control.

EBW