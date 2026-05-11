12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubutrawsonpoliciales
11 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Detuvieron al presunto autor del crimen en Rawson

La Policía del Chubut realizó allanamientos durante la madrugada de este lunes y logró capturar al acusado de asesinar a un hombre en el barrio Río Chubut. Secuestraron un arma blanca y celulares. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Policía del Chubut detuvo este lunes por la mañana al presunto autor de la muerte de un hombre de 40 años, quien falleció tras recibir una puñalada en el corazón durante la madrugada del domingo en el barrio Río Chubut, en cercanías de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Rawson.

 

La aprehensión del sospechoso se produjo en la intersección de las calles San Martín y Don Bosco. El operativo fue el resultado de una serie de allanamientos realizados por la División Policial de Investigaciones de Rawson, bajo la coordinación del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill.

 

Para lograr identificar y localizar al individuo, los investigadores analizaron diversas cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho. Los procedimientos fueron autorizados por la jueza de garantías Laura Martini.

 

Durante las actuaciones policiales se secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares y un cuchillo. Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar su vinculación directa con el homicidio. Se espera que en las próximas horas el detenido sea trasladado para la correspondiente audiencia de control.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos empresas ofertaron para viviendas del IPV en Esquel
2
 Escape de gas provocó un operativo tras la rotura de un caño durante una obra
3
 Él 60 años y ella 59: la pareja que fue detenida por tener sexo en un avión
4
 La Justicia suma nuevos datos sobre los gastos de Manuel Adorni
5
 Olga Elena Echaves QEPD
1
 Bomberos incorporaron una nueva unidad de rescate
2
 Aprueban el aumento del boleto de transporte
3
 Aniversario de los Parques Nacionales: 89 años preservando la esencia de la Patagonia
4
 Los Alerces celebró su 89° aniversario con un reconocimiento especial a Esquel
5
 Día del Himno: invitan a una segunda presentación de la Banda Malvinas a las 16 horas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -