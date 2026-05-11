Artistas locales llegaron a la final del "Gran Encuentro Sonoro"

El certamen "Encuentro Sonoro" define a sus finalistas. Tras meses de búsqueda y talento regional, el ciclo organizado por Nexo Producciones llega a su etapa decisiva.
El próximo domingo 31 de mayo, el Auditorio Municipal de Esquel será el escenario donde se elegirán a los artistas que protagonizarán "El Gran Concierto" de junio.
Luego de tres intensas etapas selectivas que recorrieron las ciudades de Trevelin y Esquel, “Encuentro Sonoro” encara su recta final.
El certamen, que logró convocar a decenas de bandas y solistas de toda la zona, presentará en esta instancia a 7 agrupaciones y 5 solistas que superaron las fases previas.
SOLISTAS
Seba Lino
Santiago Masip
Chirro
Julian Acuipil
Maxi Garay
BANDAS
Older Punk
Lawen
Choyün
Rienda suelta
Karma
Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel
Pandilla Basura
El camino hacia "El Gran Concierto"
Durante la jornada, un jurado de especialistas —integrado por Francis Bustamante, Sergio Vitadini, Agustín Cristiani y Mauro Mateos— evaluará las presentaciones en vivo.
Su tarea será seleccionar a los tres solistas y las tres bandas que más se destaquen, quienes obtendrán el pase directo para formar parte de las presentaciones estelares programadas para el mes de junio en Esquel y Trevelin.
Detalles del evento:
• Fecha: Domingo 31 de mayo.
• Hora: 15:00 hs (Apertura de puertas).
• Lugar: Auditorio Municipal de Esquel.
• Entradas: Valor de $4.000 (en preventa con cada artista que participa, y en el mismo Auditorio)
Sobre NEXO Producciones Artísticas
Integrada por Daniel Fernández, Agustín Bestene y Maximiliano Mariani, NEXO es una compañía dedicada a la producción y difusión de los lenguajes artísticos con el objetivo de promover la cultura en la región. La productora desarrolla proyectos propios y brinda asistencia técnica y artística a quienes buscan dar visibilidad a sus producciones.
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