Artistas locales llegaron a la final del "Gran Encuentro Sonoro"

El certamen "Encuentro Sonoro" define a sus finalistas. Tras meses de búsqueda y talento regional, el ciclo organizado por Nexo Producciones llega a su etapa decisiva.

El próximo domingo 31 de mayo, el Auditorio Municipal de Esquel será el escenario donde se elegirán a los artistas que protagonizarán "El Gran Concierto" de junio.



Luego de tres intensas etapas selectivas que recorrieron las ciudades de Trevelin y Esquel, “Encuentro Sonoro” encara su recta final.

El certamen, que logró convocar a decenas de bandas y solistas de toda la zona, presentará en esta instancia a 7 agrupaciones y 5 solistas que superaron las fases previas.

SOLISTAS

Seba Lino

Santiago Masip

Chirro

Julian Acuipil

Maxi Garay

BANDAS

Older Punk

Lawen

Choyün

Rienda suelta

Karma

Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel

Pandilla Basura



El camino hacia "El Gran Concierto"



Durante la jornada, un jurado de especialistas —integrado por Francis Bustamante, Sergio Vitadini, Agustín Cristiani y Mauro Mateos— evaluará las presentaciones en vivo.

Su tarea será seleccionar a los tres solistas y las tres bandas que más se destaquen, quienes obtendrán el pase directo para formar parte de las presentaciones estelares programadas para el mes de junio en Esquel y Trevelin.



Detalles del evento:

• Fecha: Domingo 31 de mayo.

• Hora: 15:00 hs (Apertura de puertas).

• Lugar: Auditorio Municipal de Esquel.

• Entradas: Valor de $4.000 (en preventa con cada artista que participa, y en el mismo Auditorio)

Sobre NEXO Producciones Artísticas



Integrada por Daniel Fernández, Agustín Bestene y Maximiliano Mariani, NEXO es una compañía dedicada a la producción y difusión de los lenguajes artísticos con el objetivo de promover la cultura en la región. La productora desarrolla proyectos propios y brinda asistencia técnica y artística a quienes buscan dar visibilidad a sus producciones.



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