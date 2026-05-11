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Por Redacción Red43

Artistas locales llegaron a la final del "Gran Encuentro Sonoro"

El certamen selecciona proyectos para un gran festival, que serán seleccionados a fines de mayo.
Por Redacción Red43

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El certamen "Encuentro Sonoro" define a sus finalistas. Tras meses de búsqueda y talento regional, el ciclo organizado por Nexo Producciones llega a su etapa decisiva.

 

El próximo domingo 31 de mayo, el Auditorio Municipal de Esquel será el escenario donde se elegirán a los artistas que protagonizarán "El Gran Concierto" de junio.

 


Luego de tres intensas etapas selectivas que recorrieron las ciudades de Trevelin y Esquel, “Encuentro Sonoro” encara su recta final.

 

El certamen, que logró convocar a decenas de bandas y solistas de toda la zona, presentará en esta instancia a 7 agrupaciones y 5 solistas que superaron las fases previas.

 

 

SOLISTAS
Seba Lino
Santiago Masip
Chirro
Julian Acuipil
Maxi Garay

 

BANDAS
Older Punk
Lawen 
Choyün
Rienda suelta
Karma
Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel
Pandilla Basura

 


El camino hacia "El Gran Concierto"

 


Durante la jornada, un jurado de especialistas —integrado por Francis Bustamante, Sergio Vitadini, Agustín Cristiani y Mauro Mateos— evaluará las presentaciones en vivo.

 

Su tarea será seleccionar a los tres solistas y las tres bandas que más se destaquen, quienes obtendrán el pase directo para formar parte de las presentaciones estelares programadas para el mes de junio en Esquel y Trevelin.

 


Detalles del evento:
•    Fecha: Domingo 31 de mayo.
•    Hora: 15:00 hs (Apertura de puertas).
•    Lugar: Auditorio Municipal de Esquel.
•    Entradas: Valor de $4.000 (en preventa con cada artista que participa, y en el mismo Auditorio)

 

Sobre NEXO Producciones Artísticas

 


Integrada por Daniel Fernández, Agustín Bestene y Maximiliano Mariani, NEXO es una compañía dedicada a la producción y difusión de los lenguajes artísticos con el objetivo de promover la cultura en la región. La productora desarrolla proyectos propios y brinda asistencia técnica y artística a quienes buscan dar visibilidad a sus producciones.

 


Contactos
•    Email: nexoesquel@gmail.com
•    Web: nexoesquel.com
 

 

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