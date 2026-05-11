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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Dos motociclistas fueron hospitalizados tras un choque

El accidente ocurrió en El Bolsón durante la noche del viernes. Una mujer y un hombre que circulaban en moto fueron trasladados al hospital luego del impacto con un automóvil.
Por Redacción Red43

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Un accidente de tránsito ocurrido este viernes por la noche en El Bolsón dejó como saldo dos personas hospitalizadas tras un choque entre una moto y un automóvil en una esquina de la ciudad.

 

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el llamado ingresó minutos antes de las 21.30 hs alertando sobre un siniestro vial en Avenida San Martín y Matheu.

 

Tras la comunicación, se convocó al personal y se despachó una unidad de rescate hacia el lugar. Al arribar, los bomberos encontraron que personal del hospital ya asistía a una mujer que había sido retirada de la moto y preparada para su traslado al hospital.

 

 

Cómo fue el accidente

De acuerdo a la información oficial, en el hecho estuvieron involucrados una motocicleta en la que circulaban dos personas y un automóvil Peugeot 405.

 

La mujer que viajaba en la moto fue trasladada al hospital por personal sanitario, mientras que también fue derivado un hombre que se desplazaba junto a ella en el rodado menor.

 

En tanto, el conductor del automóvil no sufrió lesiones como consecuencia del impacto.

 

 

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal del hospital, quienes realizaron las tareas de asistencia y control del tránsito mientras avanzaban las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del choque.

 

Uno de los datos remarcados por Bomberos fue que las dos personas que circulaban en la motocicleta llevaban casco al momento del accidente.

 

 

O.P.

 

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