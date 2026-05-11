Escape de gas provocó un operativo tras la rotura de un caño durante una obra

Un escape de gas generó preocupación este viernes al mediodía en El Bolsón, luego de que una máquina rompiera un caño troncal mientras se desarrollaban trabajos de colocación de cañerías en una obra.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el aviso ingresó pasado el mediodía a través de varios llamados de vecinos que alertaban por un fuerte olor a gas en inmediaciones de calle Pagano y Cacique Linares.

Se despachó un móvil hacia el sector para realizar una recorrida preventiva. Al llegar, los bomberos detectaron que el escape provenía de calle Alberti, entre Rivadavia y Cacique Linares, donde se desarrollaba una obra de colocación de caños.

De acuerdo con la información brindada, una máquina habría dañado un caño troncal de gas durante las tareas, provocando la pérdida que rápidamente fue advertida por quienes se encontraban en la zona.

En el lugar trabajó personal de Camuzzi junto a efectivos policiales y agentes de Tránsito municipal para controlar la situación y garantizar la seguridad en el sector afectado.

Como medida preventiva, Bomberos realizó el corte del suministro de gas en viviendas cercanas y también dispuso restricciones temporales en la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de control y reparación.

O.P.