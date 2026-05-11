Aprueban el aumento del boleto de transporte

El Concejo Deliberante de Esquel autorizó un nuevo esquema tarifario para el transporte urbano de pasajeros.

El proyecto, acompañado por los concejales oficialistas Rubén Álvarez, Rafael Crea del Blanco, Liza Arrúa Zieseniss, Paula Daher Scaglioni, Susana Pérez Arteaga y Juan Margara, establece un boleto de $1600 hasta el 30 de junio de 2026 y una actualización a $1800 a partir del 1 de julio.

Se trata de la suspensión de la fórmula polinómica prevista en la ordenanza 117/19 y habilita al Ejecutivo municipal a realizar actualizaciones trimestrales mediante resolución, previo análisis de costos presentado ante el cuerpo legislativo.

Quienes votaron en contra de este proyecto fueron los concejales Martín Escalona, Silvana Sánchez Albornoz y Evangelina Chamorro.

SL