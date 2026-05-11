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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El Encuentro Provincial de Artesanos cierra su 32° edición en Rada Tilly

Están abiertas las inscripciones para participar de la última fecha del tradicional evento, que este año se desarrolló en tres localidades de la provincia con una propuesta más federal. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, informa que los días 22 y 23 de mayo se llevará a cabo en Rada Tilly la última fecha del 32° Encuentro Provincial de Artesanos, completando así el recorrido iniciado en Rawson durante el mes de marzo y continuado en Epuyén en abril.

 

En esta edición 2026, el tradicional evento fue reestructurado para desarrollarse en tres sedes a lo largo de la provincia, con el objetivo de fortalecer su carácter federal y brindar mayores oportunidades a los artesanos para exhibir y comercializar sus producciones.

 

Los interesados en participar de este encuentro podrán inscribirse en línea completando el siguiente formulario: https://forms.gle/LxkU3eaU9ZQPJqkq6

 

La propuesta en Rada Tilly incluirá feria de artesanos y emprendedores, capacitaciones abiertas al público, propuestas culturales y espectáculos musicales en vivo, consolidando un circuito cultural que promueve el intercambio entre hacedores y acerca al público el trabajo artesanal de toda la provincia.

 

En el Encuentro también existirá la posibilidad de participar de capacitaciones tanto de las disciplinas artesanales como del Programa "Raíz Emprendedora".

 

Los talleres serán abiertos, con inscripción previa al teléfono 297 4281710 y las disciplinas artesanales que se abordarán serán: Cerámica a cargo de la profesora Claudia Gómez, de Rada Tilly; fieltro agujado dictada por la artesana textil Mónica Cudugnello, de Comodoro Rivadavia; cestería botánica será brindada por la artesana de Epuyén Alejandra Caporale; además de los contenidos propios del programa "Raíz Emprendedora".

 

Asimismo el Centro Cultural de Rada Tilly, ubicado en Almirante Brown y Automóvil Club Argentino, será escenario de la Feria de Artesanos, mientras que en la planta alta podrá visitarse la colección de piezas textiles “Chubut Territorio Creativo”, que permanecerá en exhibición hasta el 7 de junio.

 

En el marco del Encuentro también se llevará adelante el tradicional concurso a la mejor pieza artesanal, que contará con un premio adquisición otorgado por la Subsecretaría de Cultura, además del reconocimiento al mejor puesto.

 

Los artesanos interesados pueden solicitar mayor información a través del correo electrónico artesaniasdelchubut@gmail.com

 

 

 

 

R.G

 

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