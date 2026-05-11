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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

“Acompañar el cambio no es aplaudir todo”, afirmaron desde el PRO

El PRO difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que respaldó el cambio político, aunque cuestionó la “soberbia” y reclamó que las mejoras económicas lleguen a la vida cotidiana.
Por Redacción Red43

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El PRO difundió un nuevo comunicado bajo el título “Manifiesto próximo paso”, en el que reafirmó su acompañamiento al proceso de cambio político y económico en la Argentina, aunque también planteó críticas y reclamos hacia quienes, según señalaron, obstaculizan ese rumbo.

 

“El PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera”, expresó el documento al recordar el respaldo del partido a las transformaciones impulsadas en los últimos meses.

 

En el texto, el espacio sostuvo que los argentinos eligieron cambiar porque “el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos”, en referencia a la situación económica y social del país.

 

Sin embargo, el comunicado también remarcó que los avances todavía no impactan de manera directa en la vida cotidiana de gran parte de la sociedad. “Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”, afirmaron.

 

Además, el PRO advirtió sobre el malestar social generado cuando “no se escucha” el esfuerzo de la gente, “no se da el ejemplo” o “no se respeta el sacrificio ajeno”.

 

En otro de los tramos del mensaje, el partido aseguró que el cambio enfrenta “dos enemigos”: “el populismo de siempre” y también “los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

 

“Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”, señalaron, y agregaron que apoyar el rumbo actual también implica “decir lo que falta” y reclamar “lo que se prometió y todavía no llegó”.

 

Por último, el PRO planteó que “el próximo paso” debe enfocarse en mejoras concretas para la población, con “más rutas, más hospitales y mejor educación”, además de sostener los avances alcanzados y continuar con las reformas pendientes.

 

“Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso”, concluye el documento.

 

 

 

 

R.G

 

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