El otoño sigue regalando tardes agradables

La semana comienza con condiciones estables en gran parte de la Comarca Andina, luego de un fin de semana muy agradable que dejó jornadas soleadas, sin lluvias y con temperaturas más altas que las registradas durante la primera semana de mayo.

Para este lunes 11 de mayo, el tiempo mantiene ese cambio de tendencia, aunque con mayor presencia de nubosidad a medida que avance el día. El ambiente seguirá fresco durante las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, el ascenso de temperatura será marcado hacia el mediodía y la tarde, con valores que podrían ubicarse entre los 15 y 16°C en distintos puntos de la Comarca.

Mañana fría y nubosidad variable

El amanecer volvió a mostrar condiciones típicas del otoño cordillerano: aire frío, humedad, y poca circulación de viento en las primeras horas del día.

El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto durante distintos momentos de la jornada.

La nubosidad irá aumentando gradualmente hacia la tarde y noche, sobre todo en capas bajas, generando un paisaje más gris en comparación con el fin de semana.

Tarde agradable y poco viento

Después de varios días marcados por lluvias persistentes y temperaturas bajas durante la semana pasada, el tiempo mantiene una recuperación térmica bastante marcada.

El viento soplará desde el oeste con intensidad leve a moderada. Durante la tarde podrían registrarse algunas ráfagas cercanas a los 25 km/h en zonas más abiertas, aunque sin generar mayores complicaciones.

El tramo más agradable del día se sentirá entre el mediodía y las últimas horas de la tarde, cuando incluso podrían darse momentos con algo de claridad entre las nubes.

Aunque el cielo mostrará más nubosidad que durante el sábado y domingo, el comienzo de semana mantiene un escenario tranquilo en la Comarca Andina.

O.P.