11 de mayo: El "grito sagrado" cumple 213 años y el país celebra el Día del Himno Nacional

Este 11 de mayo, en nuestro país es el Día del Himno Nacional, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el símbolo máximo de nuestra soberanía. Fue un día como hoy, en 1813, cuando la Asamblea General Constituyente aprobó como "Marcha Patriótica" la obra escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por el español Blas Parera.

De salón literario a emblema nacional

Aunque la aprobación oficial fue un acto legislativo, la historia y la tradición oral sitúan la primera interpretación del Himno en el salón de Mariquita Sánchez de Thompson, quien habría sido la encargada de entonar sus estrofas por primera vez.

En sus inicios, la obra era mucho más extensa y con un marcado carácter bélico y antimonárquico, reflejando el espíritu de la Revolución de Mayo y la lucha por la independencia contra la corona española.

¿Por qué hoy cantamos una versión reducida?

A lo largo del siglo XIX, la canción tuvo varios nombres: Marcha Patriótica, Canción Patriótica Nacional y Canción Patriótica. No fue hasta 1847 que se la llamó oficialmente "Himno Nacional Argentino".

Sin embargo, el cambio más significativo ocurrió en 1900. Mediante un decreto del presidente Julio Argentino Roca, se dispuso que en los actos oficiales solo se cantaran la primera y la última cuarteta, además del coro. El objetivo fue suavizar las estrofas que atacaban directamente a España, buscando fortalecer los lazos diplomáticos con la nación europea en un contexto de paz.

La música definitiva

La versión musical que escuchamos hoy en cada acto en la cordillera y en todo el país fue establecida por decreto en 1944. Se basa en los arreglos de Juan Pedro Esnaola de 1860, quien logró dar con la armonía que hoy reconocemos universalmente, respetando la esencia original de Blas Parera pero con una estructura más equilibrada.

A 213 años de aquel hito, el Himno Nacional sigue siendo el recordatorio de un compromiso inquebrantable: el grito sagrado de ¡Libertad, libertad, libertad! que nos une a todos los argentinos.

EBW