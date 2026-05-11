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11 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Habrá un corte de luz programado en el barrio Luque de Esquel

La interrupción del servicio será este lunes 11 de mayo, de 10:00 a 11:00 hs, por trabajos en una subestación transformadora, informó la Cooperativa 16 de Octubre.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este lunes 11 de mayo de 2026 se realizará un corte programado en el suministro eléctrico en un sector de la ciudad de Esquel.

 

Según detallaron desde la entidad, la interrupción del servicio se llevará adelante entre las 10:00 y las 11:00 horas debido a trabajos en una subestación transformadora.

 

El corte afectará al barrio Luque, específicamente en la zona de calle Aimé Painé entre Norberto Amaturi y René Favaloro.

 

Asimismo, solicitaron a los vecinos respetar la señalización dispuesta y mantener despejada el área de trabajo para garantizar condiciones seguras y eficientes durante la ejecución de las tareas.

 

 

 

 

R.G

 

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