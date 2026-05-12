La semana continúa estable y agradable

El martes 12 de mayo se presenta con condiciones estables en la Comarca Andina y mantiene la tendencia más agradable que comenzó a sentirse durante el fin de semana. Después de varios días marcados por lluvias y temperaturas bajas, el otoño ofrece ahora jornadas más llevaderas, con tardes suaves y poco viento.

Ayer, pasado el mediodía, el ambiente se volvió muy agradable en gran parte de la cordillera. Para este martes, el panorama será similar, aunque con más presencia de nubes durante distintos momentos del día.

Cielo variable y ambiente estable

Durante la mañana predominará la nubosidad variable, especialmente en capas bajas, algo que dejará un cielo bastante cubierto en algunos sectores de la Comarca Andina.

De todos modos, no hay señales de precipitaciones y el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. Los pronósticos tampoco muestran acumulados de lluvia ni cambios bruscos en las condiciones generales.

El ambiente se sentirá más húmedo durante las primeras horas, aunque con temperaturas moderadas para esta época del año.

Tarde agradable y poco viento

Con el avance de la tarde podrían aparecer algunos momentos de claridad entre las nubes y las temperaturas volverán a ubicarse entre los 13 y 14°C en buena parte de la Comarca.

El viento del oeste se mantendrá leve a moderado durante todo el día, con velocidades bajas y ráfagas poco importantes. Esa estabilidad permitirá otra jornada tranquila para actividades al aire libre, circulación en rutas y tareas rurales.

La sensación general seguirá siendo bastante más amable que la registrada durante la semana pasada, cuando la lluvia persistente y el frío dominaron gran parte de los días.

Continúa un cambio de tendencia en el otoño cordillerano

El escenario meteorológico de esta semana muestra un otoño mucho más estable en comparación con el comienzo de mayo. Aunque las nubes siguen presentes y las mañanas mantienen algo de humedad típica de esta época, las tardes vuelven a ofrecer momentos agradables en la Comarca Andina.

Por ahora no se esperan cambios importantes en el corto plazo y el tiempo continuará dentro de un patrón relativamente tranquilo para la cordillera.

O.P.