Jóvenes de Esquel se destacaron en el Provincial de Pádel disputado en Rawson

La ciudad de Rawson fue sede del Torneo Provincial de Pádel organizado por APACH en las instalaciones del Club Germinal, con la participación de más de 50 niños y jóvenes de Esquel, Trevelin, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y la capital provincial.

El certamen fue fiscalizado por la Federación Argentina de Pádel (FAP) y otorgó plazas para el Torneo Nacional que se disputará en agosto en la ciudad de La Plata.

Desde Esquel y Trevelin viajaron 17 chicos de la escuelita de pádel acompañados por los profesores Fede y Fer. La delegación estuvo integrada por Vicente Veuthey, León Bautista Rodríguez, Benicio Ceballos Del Frate, Lautaro Ceballos, Santino Valentín Rosas, Yoaquina Williams, Mía Tejeiro, Luz María Soto Grandis, Octavio Morilla, Ignacio Valentino Salinas Uribe, Ciro Malik de Tchara, Alejo Rivera Taux, Mirko Malik de Tchara, Bautista Leonel Carballido Maya, Bautista Ibáñez, Juan Bautista Nolasco, Isaías David Lagos y Santino Hernández.

En la categoría Escuela, los campeones fueron Bautista García, de Sarmiento, y Enzo Castro, de Rawson. El segundo puesto quedó para Noah Toro y Benjamín Carballo, ambos de Rawson.

En Pre Junior Séptima, la dupla conformada por Vicente Veuthey, de Esquel, y León Rodríguez, de Sarmiento, obtuvo el primer lugar. El subcampeonato fue para Milo López, de Trelew, y Luciano Guardia, de Puerto Madryn.

Por su parte, en la categoría Séptima, el título quedó en manos de Amparo Iralde, de Rawson, y Álvaro De Souza, de Comodoro Rivadavia. Fiorella García, de Trelew, e Isabella Gelvez, de Rawson, finalizaron en el segundo puesto.

En Juveniles Sexta hubo una final íntegramente integrada por jugadores de Esquel y Trevelin. Octavio Morilla e Ignacio Salinas Uribe se quedaron con el campeonato, mientras que Bautista Ibáñez y Juan Bautista Nolasco fueron subcampeones.

También hubo reconocimientos especiales al Fair Play para Luciano Guardia y Milo López, este último con apenas 7 años, por los valores demostrados durante la competencia.

La organización agradeció especialmente al Club Germinal, a Chubut Deportes, a la presidenta de la Federación Argentina de Pádel, al fiscal nacional Ariel Leguizamón y a las familias que acompañaron a los jugadores durante el torneo.

R.G