10°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
12 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Jóvenes de Esquel se destacaron en el Provincial de Pádel disputado en Rawson

Más de 50 chicos de distintas ciudades participaron del torneo organizado por APACH y fiscalizado por la Federación Argentina de Pádel, clasificatorio al Nacional de La Plata.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Rawson fue sede del Torneo Provincial de Pádel organizado por APACH en las instalaciones del Club Germinal, con la participación de más de 50 niños y jóvenes de Esquel, Trevelin, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y la capital provincial.

 

El certamen fue fiscalizado por la Federación Argentina de Pádel (FAP) y otorgó plazas para el Torneo Nacional que se disputará en agosto en la ciudad de La Plata.

 

 

 

Desde Esquel y Trevelin viajaron 17 chicos de la escuelita de pádel acompañados por los profesores Fede y Fer. La delegación estuvo integrada por Vicente Veuthey, León Bautista Rodríguez, Benicio Ceballos Del Frate, Lautaro Ceballos, Santino Valentín Rosas, Yoaquina Williams, Mía Tejeiro, Luz María Soto Grandis, Octavio Morilla, Ignacio Valentino Salinas Uribe, Ciro Malik de Tchara, Alejo Rivera Taux, Mirko Malik de Tchara, Bautista Leonel Carballido Maya, Bautista Ibáñez, Juan Bautista Nolasco, Isaías David Lagos y Santino Hernández.

 

En la categoría Escuela, los campeones fueron Bautista García, de Sarmiento, y Enzo Castro, de Rawson. El segundo puesto quedó para Noah Toro y Benjamín Carballo, ambos de Rawson.

 

En Pre Junior Séptima, la dupla conformada por Vicente Veuthey, de Esquel, y León Rodríguez, de Sarmiento, obtuvo el primer lugar. El subcampeonato fue para Milo López, de Trelew, y Luciano Guardia, de Puerto Madryn.

 

 

 

Por su parte, en la categoría Séptima, el título quedó en manos de Amparo Iralde, de Rawson, y Álvaro De Souza, de Comodoro Rivadavia. Fiorella García, de Trelew, e Isabella Gelvez, de Rawson, finalizaron en el segundo puesto.

 

En Juveniles Sexta hubo una final íntegramente integrada por jugadores de Esquel y Trevelin. Octavio Morilla e Ignacio Salinas Uribe se quedaron con el campeonato, mientras que Bautista Ibáñez y Juan Bautista Nolasco fueron subcampeones.

 

También hubo reconocimientos especiales al Fair Play para Luciano Guardia y Milo López, este último con apenas 7 años, por los valores demostrados durante la competencia.

 

 

 

La organización agradeció especialmente al Club Germinal, a Chubut Deportes, a la presidenta de la Federación Argentina de Pádel, al fiscal nacional Ariel Leguizamón y a las familias que acompañaron a los jugadores durante el torneo.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 José María Carrión se recibió de Guardaparque Universitario en Esquel
2
 QEPD: Carmen Espinoza
3
 “Me patiné la plata”, les dijo una preceptora a sus alumnos tras robarse el dinero para un viaje de estudios
4
 Sexo en el avión: qué le dijo el hombre a su esposa que lo esperaba en el aeropuerto
5
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
1
 Invitan a taller de percusión africana
2
 “Contabilidad de Impactos”: innovador proyecto se presenta en la Legislatura
3
 Continúa la Campaña de Vacunación de embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio
4
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
5
 Colorshop propone la construcción “desde el cimiento a la terminación” junto a Sinteplast
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -