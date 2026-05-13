Entregaron microtúneles para producir verduras durante el invierno

Familias de El Bolsón podrán producir verduras durante el invierno tras una nueva entrega de materiales para el armado de microtúneles impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro. La propuesta apunta a fortalecer la producción familiar de alimentos frescos y reducir el impacto económico que implica sostener una alimentación saludable durante los meses de bajas temperaturas.

En esta etapa se distribuyeron kits para la construcción de seis nuevos microtúneles, en lo que representa la segunda entrega realizada en la zona. Además de los materiales, el programa contempla jornadas de armado junto a las familias participantes y espacios de capacitación vinculados a la producción de alimentos.

Según se informó oficialmente, anteriormente ya se habían entregado plantines y kits productivos, acompañados por asistencia técnica y monitoreo del avance de cada espacio de cultivo.

Producción familiar durante el invierno

Los microtúneles permiten proteger las hortalizas de las heladas y extender la temporada de cultivo en invierno, algo especialmente importante en localidades de la cordillera donde las bajas temperaturas dificultan la producción al aire libre.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano indicaron que la propuesta está dirigida principalmente a familias interesadas en producir parte de sus alimentos y adquirir herramientas para sostener esos espacios en el tiempo.

La delegada de Desarrollo Humano en la Zona Andina, Natalia Aguilar, explicó que además de los microtúneles se incorporarán jornadas de compostaje para sumar nuevas prácticas vinculadas a la producción doméstica.

También señaló que ya se entregaron hortalizas de otoño-invierno y otros insumos en distintos puntos de la zona andina.

Capacitaciones y acompañamiento técnico

El esquema de trabajo incluye seguimiento territorial y asistencia técnica para las familias que participan del programa. La intención es que los espacios productivos puedan mantenerse activos durante todo el año y que las personas incorporen conocimientos vinculados al cultivo, el cuidado del suelo y la producción de alimentos frescos.

En ese marco, desde el área provincial informaron que también se prevé acompañar a personas mayores interesadas en desarrollar este tipo de producciones. Entre los espacios incluidos aparece la residencia Quillahue de El Bolsón, donde viven actualmente 15 adultos mayores.

La propuesta forma parte de una serie de acciones orientadas a sostener producciones familiares a pequeña escala en distintas localidades de la cordillera rionegrina. En un contexto marcado por el aumento del costo de los alimentos, varias familias comenzaron a incorporar huertas y sistemas de cultivo protegidos como alternativa para complementar la economía del hogar.

Además del armado de los microtúneles, las capacitaciones buscan que quienes participan puedan continuar produciendo de manera autónoma y adaptada a las condiciones climáticas de la zona.

O.P.