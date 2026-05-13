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13 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Incendio destruyó una vivienda y una menor sufrió quemaduras

Una casa fue consumida por las llamas este martes por la noche en El Bolsón. Una niña debió ser trasladada al hospital por quemaduras en sus manos y las pérdidas materiales fueron totales.
Por Redacción Red43

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Un incendio de gran magnitud afectó este martes por la noche a una vivienda ubicada en el barrio El Cipresal, en la zona de Loma del Medio, en El Bolsón. Según informaron los Bomberos Voluntarios, las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura y provocaron daños totales en la casa.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas en el callejón El Sol. Al arribar las primeras dotaciones, la vivienda (de aproximadamente 6X5 metros y una sola planta) ya se encontraba completamente tomada por las llamas.

 

Dentro de la casa se encontraban tres personas, dos adultos y una menor de edad, quienes lograron salir por sus propios medios antes de que el fuego avanzara por completo sobre la estructura. De acuerdo con la información brindada por los bomberos, la niña sufrió quemaduras en sus manos y fue derivada al nosocomio local para recibir atención médica.

 

 

Las causas del incendio todavía no fueron determinadas.

 

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón junto a personal del SPLIF y efectivos policiales. Las tareas se extendieron hasta aproximadamente las 21.30, cuando finalmente lograron controlar la situación y finalizar las labores en el sector.

 

Desde la institución valoraron especialmente la colaboración de los vecinos de la zona, quienes ayudaron señalizando el acceso y guiando a los móviles para facilitar una llegada más rápida al lugar del incendio. También realizaron distintas tareas de apoyo mientras se desarrollaba el operativo.

 

 

O.P.

 

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