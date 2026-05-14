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Por Redacción Red43

El secretario de Salud, Sergio Wisky, recorrió la obra de ampliación del Hospital Zonal de Esquel

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, lleva adelante la mejora de los servicios asistenciales que se brindan a la comunidad.
Por Redacción Red43

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El secretario de Salud, Sergio Wisky, recorrió este lunes la obra de ampliación del Hospital Zonal de Esquel.

 

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, lleva adelante la mejora de los servicios asistenciales que se brindan a la comunidad.

 


El titular de la cartera sanitaria estuvo acompañado por el odontólogo Sergio Bartels, quien asumirá próximamente como subsecretario de Salud Pública; y el director del hospital, Carlos Winter.

 


Además, la presencia de los funcionarios provinciales en el territorio permitió que se reúnan y dialoguen con las autoridades del centro médico, para interiorizarse de manera directa y en terreno sobre el funcionamiento, y las necesidades, de los distintos servicios.

 


Otras referentes del equipo de salud local que estuvieron presentes fueron la directora administrativa, Paula Oriol; y la jefa de Servicios Técnicos y Complementarios, Gabriela Barla.

 


Como parte de esta recorrida, Wisky también tiene previsto visitar otros establecimientos asistenciales que funcionan en distintas localidades de la cordillera.

 

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