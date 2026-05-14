Crédito millonario, fuerte aumento patrimonial y una causa contra el hermano de Manuel Adorni

La investigación judicial sobre Francisco Adorni sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el juez federal Sebastián Casanello ordenara el levantamiento del secreto fiscal y bancario del diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni.

La medida fue tomada en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien había solicitado avanzar con distintas pruebas para reconstruir la evolución patrimonial del dirigente desde 2020 hasta la actualidad.

El expediente se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Francisco Adorni.

Qué busca determinar la investigación

Según trascendió, una de las principales cuestiones bajo análisis es la cancelación de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos en apenas doce meses.

Además, la investigación también apunta a la compra del 50% de un vehículo y a un presunto incremento patrimonial del 84% en un año.

A partir de esos movimientos, el fiscal Marijuan impulsó una batería de veinte medidas de prueba orientadas a determinar el origen de los fondos y la evolución económica del diputado provincial.

Con la decisión de Casanello, la fiscalía podrá acceder ahora a documentación fiscal y bancaria para avanzar con el análisis patrimonial.

Acceso a información fiscal y bancaria

Entre las medidas ordenadas por el juez federal figura el levantamiento de secretos fiscales y el acceso a información tributaria vinculada a Francisco Adorni.

De esta manera, organismos estatales deberán remitir documentación relacionada con declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA.

También se solicitó un informe completo del sistema EFISCO, la base utilizada por ARCA (el organismo que reemplazó a la ex AFIP) para el seguimiento fiscal y financiero.

La intención de la fiscalía es reconstruir de forma integral el flujo de fondos y los movimientos económicos realizados durante los últimos años.

O.P.