Vialidad Nacional pone en marcha el Plan Invernal 2026

De cara a la temporada más fría del año, Vialidad Nacional anunció el inicio del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026. En la provincia de Chubut, las tareas operativas comenzarán formalmente el próximo lunes 18 de mayo, con el despliegue de maquinaria y personal en los diversos campamentos viales y puestos fijos de la región.

El plan contempla el mantenimiento de más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales en Mendoza y las cinco provincias patagónicas. El objetivo central es facilitar la circulación segura y el acceso a pasos fronterizos mediante trabajos preventivos y correctivos sobre la calzada.

Recursos y tecnología frente a la nieve

Para este 2026, el organismo dispuso de más de 450 agentes especializados y aproximadamente 350 equipos propios, entre los que se destacan:

Barredoras y sopladores de nieve.

Equipos de aplicación de sal en grano.

Regadores de solución salina.

Las tareas principales consisten en el despeje de acumulación nívea y el riego preventivo con sal para evitar la formación de hielo. Asimismo, en las rutas con calzada de ripio, se intensificarán las labores de limpieza y mantenimiento de la traza.

Recomendaciones para los usuarios

Desde Vialidad Nacional recordaron que, ante el inicio de la temporada invernal, es fundamental circular con extrema precaución. Se recomienda a los conductores:

Verificar el estado de las rutas antes de salir (disponible en la web oficial del organismo).

Respetar las indicaciones del personal vial en ruta.

Mantener las velocidades máximas permitidas.

Para conocer las condiciones de transitabilidad en tiempo real, los interesados pueden ingresar a argentina.gob.ar/rutasnacionales. Ante consultas o reclamos, están habilitadas las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.