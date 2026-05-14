Una fiesta que terminó mal: encuentran a tres mujeres muertas en el mar y todo es misterio

Tres mujeres fueron encontradas muertas en el mar frente a una playa de Brighton, en Inglaterra. Las víctimas fueron halladas completamente vestidas y las autoridades buscan determinar qué sucedió en las últimas horas antes de su deceso.

La primera alerta a los servicios de emergencia se produjo alrededor de las 5:45 de la mañana de este miércoles, cuando se reportó la presencia de una mujer sola dentro del agua.

Agentes de la Policía de Sussex llegaron rápidamente al lugar y, durante el despliegue inicial de un operativo de emergencia que movilizó a policías, guardacostas, embarcaciones de rescate y un helicóptero sobre la costa, encontraron otros dos cuerpos en el mar cerca del mismo sector.

Fuentes citadas por The Sun señalaron que las jóvenes llevaban ropa de fiesta y que bolsos y un abrigo fueron encontrados abandonados sobre una playa cercana. Los investigadores creen que las tres víctimas, que según medios británicos tenían entre dieciocho y poco más de veinte años, habrían ingresado al agua desde esa zona antes de tener dificultades.

Durante varias horas, una amplia parte de la playa permaneció acordonada mientras embarcaciones de la Guardia Costera recorrían las aguas y un helicóptero sobrevolaba la ciudad.

Uno de los puntos que forma parte de la investigación está relacionado con una fiesta estudiantil realizada en el club Quarters, ubicado frente a la playa. Un empleado del local declaró al mismo medio inglés que creía que las tres mujeres habían asistido al evento horas antes del hallazgo.

El boliche organiza semanalmente una fiesta universitaria llamada “CU Next Tuesday”, que termina a las 4 de la mañana. La celebración de este martes había sido promocionada como una fiesta temática por el centenario de David Attenborough y, según medios británicos, el lugar estuvo colmado de asistentes.

Un portavoz del establecimiento confirmó que colaboran con las autoridades desde el inicio del operativo. “Tenemos conocimiento de un incidente que tuvo lugar en Brighton Beach el martes por la noche”, señalaron.

“Al igual que todos los demás negocios y establecimientos locales, estamos colaborando con la policía en sus investigaciones”, agregaron desde el club ubicado frente al mar.

Hasta ahora, no trascendieron detalles oficiales sobre cómo fueron los desplazamientos de las jóvenes durante la madrugada ni si estaban acompañadas por otras personas. Lo que sí se confirmó este jueves es que la Policía de Sussex, “tras una exhaustiva investigación” identificó a las tres mujeres.

“Sus familiares han sido informados y se están llevando a cabo los trámites formales de identificación. No sería apropiado revelar públicamente los nombres de las mujeres antes de que concluyan estos procedimientos. Sus seres queridos están recibiendo apoyo de agentes especializados tras su trágica pérdida”, expresó la fuerza en un comunicado oficial.

Antes de que los cuerpos fueran encontrados, los servicios de emergencia iniciaron una operación de rescate a gran escala sobre la costa inglesa. Embarcaciones de la Guardia Costera rastrearon distintos sectores marítimos mientras un helicóptero sobrevoló Brighton durante buena parte de la mañana.

La Policía de Sussex confirmó posteriormente que no busca a ninguna otra persona vinculada con el caso y que la playa ya fue reabierta al público luego de finalizar los trabajos iniciales de peritaje y búsqueda.

Según trascendió, las autoridades analizan las condiciones del mar registradas durante la madrugada. Las aguas se encontraban agitadas, con bajas temperaturas cercanas a los 12 grados y fuertes ráfagas de viento sobre la costa.

“Se está llevando a cabo una investigación para esclarecer cómo las tres mujeres llegaron al agua. Por el momento, no hay indicios de participación de terceros ni de actos delictivos”, informó la Policía.

El superintendente jefe Adam Hays calificó lo ocurrido como un “incidente trágico” y aseguró que continúan trabajando para reconstruir con precisión las circunstancias previas al hallazgo.

“Sé que la comunidad está profundamente afectada, pero les pido que, por favor, se mantengan alejados del lugar mientras los servicios de emergencia continúan con su trabajo”, expresó el funcionario.

Un residente que vive cerca del puerto deportivo relató al Daily Mail que observó el despliegue de emergencia desde las primeras horas del día. “Vivo cerca del puerto deportivo y vine aquí a las 6 de la mañana para dar de comer a los pájaros y vi a todos los servicios de emergencia. Hoy hace muchísimo viento y frío, y el mar está agitado. Así que no entiendo por qué alguien habría estado en el mar”, declaró.

Por su parte, la comisionada de Policía y Delitos de Sussex, Katie Bourne, también se pronunció públicamente a través de una publicación en X. “Esta es una noticia terrible. Mis pensamientos están con sus amigos y seres queridos. Debemos permitir que la policía investigue y abstenernos de especular en este momento”, escribió.

Hasta este jueves, las autoridades británicas no difundieron oficialmente la identidad de las víctimas ni precisaron nuevos detalles sobre las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de las tres mujeres.