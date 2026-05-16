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16 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Choque entre una camioneta y una moto en la rotonda de Ameghino y Fontana

Un accidente vehicular ocurrió al rededor de las 12 del mediodía en la rotonda de Avenida Ameghino y Avenida Fontana. El tránsito se encuentra parcialmente cortado en esa transitada intersección.
Por Redacción Red43

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Una fuerte colisión se registró en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad, interrumpiendo el flujo habitual de vehículos y requiriendo la intervención inmediata de los servicios de asistencia. El hecho generó preocupación entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona céntrica en ese momento.

 

Los vehículos involucrados y el horario del hecho

 

De acuerdo a los datos recabados en el lugar, un accidente vehicular se dio lugar al rededor de las 12 del mediodia. Por razones que aún se intentan establecer, el accidente fue entre una camioneta Toyota Hilux y una moto. El impacto entre el vehículo de mayor porte y el rodado menor provocó una interrupción inmediata en la dinámica del sector.

 

Ubicación del siniestro y estado de las calles

 

Esto ocurrio en la rotonda de Avenida Ameghino y avenida Fontana, un punto neurálgico para la distribución del caudal vehicular de la localidad. Debido a la posición en la que quedaron ambos rodados sobre la calzada y a las tareas de rigor que se despliegan en el perímetro del siniestro, el transito se encuentra parcialmente cortado.

 

Las autoridades viales y el personal de seguridad correspondiente solicitan a los automovilistas evitar la zona de la rotonda o transitar con extrema precaución, desviando por calles aledañas para disminuir la congestión que se mantiene en los accesos a ambas avenidas mientras se normaliza la situación.

 

T.B

 

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