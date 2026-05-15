Tragedia en Vaca Muerta: un operario murió aplastado por un caño de 20 toneladas

Una nueva tragedia enluta al sector petrolero en la cuenca neuquina. Un operario de 26 años falleció tras ser aplastado por caños de gran porte en la planta de tratamiento de crudo (PTC) del área Sierra Barrosa, un yacimiento operado por la firma contratista AESA para la compañía estatal YPF, ubicado en las cercanías de Cutral Co y Plaza Huincul.

El hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 8:30 horas de este viernes, cuando el personal del turno mañana ingresaba a cumplir con sus tareas habituales. Sin embargo, los primeros peritajes e informaciones indican que el accidente fatal se habría desencadenado la noche anterior, estimativamente entre las 19:00 y las 20:00 horas del jueves.

La víctima se desempeñaba como soldador, estaba afiliado a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), era oriundo de la localidad bonaerense de Zárate y residía temporalmente en una pensión de San Patricio del Chañar.

Según denunciaron sus propios compañeros de trabajo a medios locales, el operario fue aplastado por una estructura de caños que alcanzaba un peso aproximado de 20 toneladas. La indignación crece en el sector ya que, al parecer, el trabajador permaneció atrapado en el lugar durante toda la noche debido a que ningún supervisor ni compañero notó su ausencia hasta el inicio de la jornada siguiente.





Ante la gravedad del siniestro, las autoridades del yacimiento ordenaron el cese inmediato de todas las actividades operativas en el bloque afectado para resguardar la escena y permitir las pericias correspondientes.

En el predio trabajaron de urgencia ambulancias del sistema de Salud, dotaciones de Bomberos y peritos policiales. La causa penal quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la ciudad de Neuquén, con la intervención directa de los efectivos de la Comisaría 11 de Senillosa, quienes buscan determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad industrial y en el control del personal de la planta.