Desafío Capri: con récord de corredores y el cupo completo, todo listo para la largada

La ciudad de Esquel vive horas de pura ebullición deportiva con la llegada de cientos de atletas para disputar la esperada 13° edición del Desafío Capri. En plena jornada de acreditaciones, donde se respira un clima de camaradería y entusiasmo, el organizador del evento, Pablo Nahuelquir, dialogó con la prensa sobre las expectativas de la competencia que se largará oficialmente este sábado de manera puntual.

"La verdad que es bastante lindo el ambiente, es hermoso estar compartiendo acá con corredores de todos lados, te ponés a charlar y se disfruta. Mañana está estipulada la largada a las 11:00 de la mañana, puntual, para las tres distancias", confirmó Nahuelquir, remarcando que el epicentro del cierre y la llegada de los atletas estará montado en pleno centro de la ciudad

"Se va a salir desde el sector de El Tambo hacia la zona de los arroyos. Ahí ya empiezan a doblar los de 12 kilómetros. En el sector de Vialidad doblan los de 17 kilómetros, y los competidores de los 21 kilómetros van a subir lo que es el camino hacia La Hoya", descibrió el referente del trail local.

El circuito mayor continuará con un duro itinerario técnico: "Después ya bajan Terero, suben Paso de Carbón y bajan en dirección al cerro Teta, donde ya se juntan con los de 17 kilómetros. Bajan todos juntos para el sector de arroyos, allí se acoplan los de 12 kilómetros, suben Terero, bajan por el camino de La Zeta y entran a la ciudad por Fontana, Alvear y 25 de Mayo hasta la llegada".

Respecto a los tiempos estimados de carrera, Nahuelquir anticipó que, debido al gran nivel de los atletas de punta, calculan que "el primero va a andar en los 45 o 50 minutos", mientras que para el último corredor de la distancia madre de 21K se estima un tiempo de "unas 4 horas aproximadamente".

La convocatoria de este año marcó un hito histórico para la organización, superando holgadamente la barrera de los 800 inscriptos de múltiples provincias y países limítrofes. Además, el semillero local dio una gran respuesta: "Hay unos 200 y algo de corredores de acá de Esquel, sumó bastante. Está buenísimo que haya tantos participantes locales que van a estar debutando por primera vez en el Capri", celebró.

La demanda por las plazas fue tan masiva que el cierre definitivo de los registros dejó a muchos atletas en lista de espera de manera sorpresiva. "Una vez que cerramos los cupos nos llenaron de mensajes. Hubo gente que hizo reservas de hotel, vacaciones, pasajes de avión, todo, y no llegó a anotarse a tiempo. Es muy loco todo eso, pero estamos felices de recibir a tanta gente en el centro", admitió.

Conscientes del fenómeno en el que se convirtió la competencia, desde la organización sorprendieron al confirmar que ya abrieron el registro para el año próximo de forma anticipada.

"Se largó la inscripción y ya hay anotados. La gente es muy previsora. Lanzamos una promoción especial de 100 cupos para la próxima edición, así que felices de que les guste esto. Veremos cuándo se completan. Hoy terminamos de marcar el terreno, mañana se larga, después se limpia todo el circuito de la montaña y luego nos sentaremos a pensar en lo que viene", concluyó entusiasmado Nahuelquir.