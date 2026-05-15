Esquel: trasladaron la planta reguladora y la red de gas para el barrio Los Cóndores está más cerca

La Municipalidad de Esquel concretó este viernes un importante avance en la obra de extensión de gas para el barrio Los Cóndores, con el traslado de la planta reguladora desde el predio del CAPEC hasta la zona donde quedará emplazada de manera definitiva.

Este paso representa una instancia clave dentro del proyecto, que permitirá finalizar la obra civil correspondiente para luego avanzar con la colocación de los caños necesarios y, posteriormente, habilitar el servicio de gas para los vecinos del sector.

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de este avance y remarcó el compromiso de la gestión municipal para dar respuesta a una demanda histórica de numerosas familias.

“Hoy estamos dando un paso fundamental para cumplir con vecinos de Los Cóndores que esperan contar con gas hace más de diez años. Desde el municipio asumimos el compromiso de trabajar para resolver esta necesidad básica y seguimos avanzando con hechos concretos”, expresó Taccetta.

Asimismo, el mandatario municipal agradeció el trabajo articulado con la empresa Camuzzi Gas del Sur para hacer posible la ejecución de esta obra.

“Quiero agradecer especialmente a Camuzzi Gas del Sur por el trabajo en conjunto, por la predisposición y el compromiso para llevar adelante esta obra tan importante para nuestra ciudad. Cuando hay decisión y trabajo coordinado, las soluciones llegan”, señaló.

Por otro lado, Taccetta también reconoció el acompañamiento del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por las gestiones realizadas para avanzar en la factibilidad y las obras complementarias necesarias.

“También agradecemos al gobernador Ignacio Torres por las gestiones y por acompañar las obras necesarias que permiten generar factibilidad y habilitar nuevas conexiones de gas en Esquel, algo fundamental para seguir ampliando derechos y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, concluyó.