Alerta por retos virales y amenazas en escuelas: la Fiscalía interviene en el CONAF de Esquel

La proliferación de conductas disruptivas nacidas en el entorno digital que luego se trasladan a las aulas mantiene en estado de alerta a la comunidad educativa de Esquel. Frente a este panorama, el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF) llevó a cabo este viernes una reunión extraordinaria clave para abordar de forma urgente las amenazas en las escuelas, el peligro de los denominados "retos virales" y los ciberdelitos que involucran a menores de edad.

El encuentro estratégico contó con una participación activa del Ministerio Público Fiscal, representado de manera presencial por el fiscal jefe Martín Robertson y la referente del área de capacitación, Susana Ponce.

Durante el debate, los especialistas coincidieron en que el abordaje del problema debe ser netamente preventivo y que el rol de los padres y tutores es el primer eslabón para frenar las situaciones de violencia o intimidación pública. En este sentido, se plantearon tres ejes de acción inmediata:

Controles parentales: Instaron a los adultos a capacitarse y utilizar de forma efectiva las herramientas tecnológicas que permiten supervisar y restringir los contenidos a los que acceden los niños y adolescentes.

Presencia en el ciberespacio: Se remarcó la necesidad de que los padres se involucren activamente en la vida digital de sus hijos, conociendo qué aplicaciones usan, con quiénes interactúan y qué desafíos o cadenas circulan en sus grupos para evitar que caigan en retos peligrosos.

Charlas sobre el Régimen Penal de Minoridad: La Fiscalía anunció que comenzará a dictar talleres informativos en los establecimientos educativos de Esquel para explicar de forma clara el alcance de la ley penal y cómo interviene la Justicia cuando los adolescentes cometen delitos tipificados en el entorno escolar o virtual.

La inquietud de los directivos, docentes y familias de la ciudad se incrementó en el último tiempo debido a que las problemáticas originadas en internet escalan rápidamente en el día a día institucional.

"El abordaje debe ser preventivo. Es vital entender cómo funcionan las amenazas en las escuelas para actuar antes de que los hechos pasen a mayores", explicaron las autoridades del organismo tras el cierre de las deliberaciones, anticipando un trabajo en red entre la Justicia, el área de Niñez y el Ministerio de Educación de la provincia.











M.G