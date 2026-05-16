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16 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Fiscales de Esquel se forman en protocolos de femicidio con perspectiva de género

En cumplimiento de la normativa dictada por la Procuración General, los integrantes de la Fiscalía local recibieron formación para optimizar la recolección de pruebas y el litigio penal.
Por Redacción Red43

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En un paso más hacia la especialización en materia de género, los integrantes de la Fiscalía de Esquel participaron en una capacitación de carácter obligatorio establecida por la Procuración General de la Provincia del Chubut. La jornada se centró en la implementación de protocolos de actuación para la investigación y el litigio de casos de muertes violentas de mujeres, con el objetivo de garantizar una justicia penal más eficaz y con perspectiva de género.

 

La formación responde a la Instrucción N° 001/2026, dictada por el Procurador General el pasado 28 de abril de 2026. Esta normativa reafirma la facultad de la Procuración para fijar políticas de persecución penal que optimicen la labor de los fiscales en toda la provincia.

 

Un protocolo para la acción inmediata El eje central de la capacitación fue el "Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)", desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Este documento establece pautas críticas para los operadores judiciales, entre las que destacan:

 

  • Presunción de Femicidio desde el Inicio: Se instruyó a los fiscales a sostener la hipótesis de femicidio desde el primer momento en cualquier muerte violenta de una mujer, ya sea que parezca un homicidio, suicidio o accidente, para evitar la pérdida de pruebas clave.
  • Identificación de signos de VG: El protocolo brinda herramientas para detectar indicios de violencia de género en la escena del crimen, la autopsia y el entorno de la víctima.
  • Debida diligencia reforzada: La capacitación subrayó la obligación del Estado de investigar con un estándar mayor de responsabilidad, asegurando la recolección exhaustiva de pruebas y evitando el uso de estereotipos de género durante el proceso.
  • Derechos de las víctimas: Se enfatizó la necesidad de garantizar la participación efectiva de las víctimas sobrevivientes e indirectas (familiares) en todas las etapas, desde la investigación hasta la ejecución de la pena.

Hacia una mayor eficacia judicial

 

La Instrucción N° 001/2026 recuerda que los funcionarios de Fiscalía deben observar principios de flexibilidad y trabajo en equipo para evitar la "burocratización y el exceso ritual" en casos de alta sensibilidad social.

 

Con esta capacitación, la Fiscalía de Esquel busca no solo mejorar las tasas de resolución de casos, sino también visibilizar el femicidio como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, aplicando las figuras agravadas previstas en el artículo 80 del Código Penal Argentino.

 

T.B

 

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