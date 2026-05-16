El primer McDonald's de Comodoro Rivadavia ya seleccionó a sus 105 empleados

El inminente desembarco de la cadena internacional de comidas rápidas McDonald's en Comodoro Rivadavia ha marcado un verdadero hito en el mercado laboral de la región costera de Chubut. La convocatoria para cubrir las vacantes del nuevo restaurante superó ampliamente las previsiones iniciales de los organizadores, atrayendo a más de 800 personas que completaron sus solicitudes y se inscribieron con la firme intención de sumarse al proyecto comercial.

Tras un exhaustivo proceso de selección que se extendió durante las últimas semanas, se confirmó que finalmente quedaron seleccionados 105 jóvenes comodorenses. Los ingresantes formarán parte de la tripulación fundadora del local y comenzarán de forma inmediata una etapa de capacitación intensiva dictada por la firma, con el objetivo de estar listos y asimilar los exigentes protocolos de servicio antes de la apertura oficial del establecimiento.

Un fuerte impacto en el primer empleo formal

La inauguración del local, prevista para el mes de junio dentro del predio del Costanera Shopping, representa una de las incorporaciones de personal del sector privado más significativas para la ciudad en el último tiempo. El llamado se caracterizó por estar orientado a la inserción juvenil y, fundamentalmente, por no exigir experiencia laboral previa, un requisito que habitualmente se constituye como la principal barrera de acceso para los menores de 25 años en la zona.

Durante las instancias evaluativas presenciales, que incluyeron dinámicas grupales orientadas al trabajo en equipo y entrevistas individuales, los postulantes expresaron su entusiasmo por acceder al sistema de trabajo en blanco. Para muchos de los seleccionados, esta oportunidad representa no solo su primera experiencia formal, sino también la posibilidad de contar con estabilidad, aportes previsionales y cobertura de obra social, aspectos muy valorados ante la actual coyuntura del empleo informal.

Capacitación y puesta a punto para la inauguración

El local de Comodoro Rivadavia se sumará a la red nacional de la compañía con prestaciones de última generación, incluyendo un esquema de Automac de doble senda, espacio de juegos y servicio de entrega a domicilio. El plan de entrenamiento diseñado para los 105 jóvenes seleccionados apunta a la flexibilidad horaria, permitiendo que los empleados puedan compatibilizar sus turnos rotativos en el rubro gastronómico con sus estudios universitarios y responsabilidades personales.

Con la etapa de selección concluida con éxito y el personal ya asignado a sus puestos formativos, las expectativas en la localidad petrolera se centran en los avances edilicios del centro comercial para la inauguración formal de la sucursal. El ingreso masivo de estos jóvenes al mercado formal ha sido recibido como un impulso sumamente positivo para potenciar las economías regionales de la provincia de Chubut.

T.B