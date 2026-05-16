Vaca Muerta: Cómo es el megaproyecto "Vaca Muerta Oil Sur" liderado por YPF

La petrolera bajo control estatal YPF avanza de manera firme en el desarrollo de la obra de infraestructura energética más importante de las últimas décadas para la Argentina: el megaproyecto denominado "Vaca Muerta Oil Sur" (VMOS). Esta iniciativa estratégica tiene como finalidad principal eliminar las restricciones actuales en el transporte de hidrocarburos líquidos de la cuenca neuquina y abrir una nueva vía de salida directa hacia el mercado internacional, proyectando un ingreso de divisas que superaría los USD 100.000 millones a largo plazo por la exportación de petróleo crudo no convencional.

El núcleo de este megaproyecto radica en la construcción de un nuevo sistema de transporte que conectará el corazón productivo de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén con una nueva terminal marítima de exportación de aguas profundas, localizada en la zona de Punta Colorada, cerca de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. Esta localización en el Golfo San Matías permitirá el amarre de buques cargueros de gran porte, conocidos como VLCC (Very Large Crude Carriers), optimizando sustancialmente los costos logísticos internacionales.

Desbloqueando el potencial de la cuenca no convencional

Actualmente, el fuerte incremento de la productividad en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta ha comenzado a saturar la capacidad de los oleoductos existentes. El proyecto VMOS funcionará como una vía de evacuación masiva, permitiendo que las distintas operadoras de la cuenca incrementen sus niveles de perforación y fractura sin temor a encontrarse con limitantes de transporte.

La obra civil contempla dos grandes etapas de ejecución. La primera de ellas une la localidad neuquina de Añelo con Allen, en Río Negro, conectando con el sistema troncal ya existente. La segunda etapa, de mayor envergadura, consistirá en el tendido de un oleoducto de más de 400 kilómetros que atravesará el territorio rionegrino hasta alcanzar el complejo portuario en el Océano Atlántico. Allí se instalará también un parque de tanques de almacenamiento de gran capacidad operativa.

Impacto económico y horizonte de inversión

La concreción de "Vaca Muerta Oil Sur" demanda un esfuerzo de financiamiento coordinado y se presenta bajo un modelo de arquitectura financiera abierta a la participación de otras grandes compañías productoras de la industria local e internacional. El incentivo para los inversores es directo: la capacidad de colocar de forma segura y constante el crudo tipo Medanito en los mercados de refino más exigentes del mundo, como los de Europa y Estados Unidos.

El impacto macroeconómico de este desarrollo es de carácter estructural para la Argentina. Al transformar el perfil del país de un exportador estacional o de saldos excedentes a un proveedor continuo a escala global, se estima un flujo de exportaciones constante que aliviará las tensiones de la balanza comercial y robustecerá las reservas del Banco Central. La magnitud del plan VMOS no solo consolidará la soberanía energética, sino que traccionará de manera directa el empleo calificado, el desarrollo de proveedores locales y la expansión económica de las provincias patagónicas involucradas.

T.B