Esquel: ¿cómo estará el clima este sábado 16 de mayo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este sábado 16 de mayo en la ciudad de Esquel y sus alrededores. Se espera una jornada marcadamente otoñal, caracterizada por el ambiente frío, la ausencia de precipitaciones y vientos muy calmos.

A lo largo de todo el día, las probabilidades de lluvia se mantendrán en un 0%, lo que garantizará un sábado seco ideal para actividades bajo techo o paseos breves bien abrigados.

Madrugada: El sábado comenzará con un termómetro marcando apenas 1°C y el cielo algo nublado. El viento soplará levemente desde el sector Norte a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Mañana: Para las primeras horas del día se registrará la temperatura mínima de la jornada, alcanzando los 0°C. Las condiciones del cielo se mantendrán algo nubladas y la dirección del viento rotará hacia el Oeste, manteniendo su baja intensidad (7-12 km/h).

Tarde: En horas de la tarde se registrará la máxima estipulada, que llegará a los 9°C. El cielo continuará con la presencia de algunas nubes y el viento del Oeste seguirá calmo, sin registrarse ráfagas de consideración.

Noche: El cierre del sábado se presentará con un cielo completamente despejado y el termómetro descenderá hasta ubicarse en los 5°C. El viento continuará con la misma tónica, soplando de manera leve desde el Oeste a un promedio de entre 7 y 12 km/h.

De acuerdo con los datos oficiales, no se prevén alertas meteorológicas ni ráfagas de viento fuertes para la región cordillerana durante todo el fin de semana.



