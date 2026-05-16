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Por Redacción Red43

Esquel: ¿cómo estará el clima este sábado 16 de mayo?

El termómetro rozará el punto de congelación durante la mañana. Conocé el detalle del clima para planificar tu jornada sin registrar ráfagas de viento ni probabilidades de precipitaciones.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para este sábado 16 de mayo en la ciudad de Esquel y sus alrededores. Se espera una jornada marcadamente otoñal, caracterizada por el ambiente frío, la ausencia de precipitaciones y vientos muy calmos.

 

A lo largo de todo el día, las probabilidades de lluvia se mantendrán en un 0%, lo que garantizará un sábado seco ideal para actividades bajo techo o paseos breves bien abrigados.

 

Madrugada: El sábado comenzará con un termómetro marcando apenas 1°C y el cielo algo nublado. El viento soplará levemente desde el sector Norte a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

 

Mañana: Para las primeras horas del día se registrará la temperatura mínima de la jornada, alcanzando los 0°C. Las condiciones del cielo se mantendrán algo nubladas y la dirección del viento rotará hacia el Oeste, manteniendo su baja intensidad (7-12 km/h).

 

Tarde: En horas de la tarde se registrará la máxima estipulada, que llegará a los 9°C. El cielo continuará con la presencia de algunas nubes y el viento del Oeste seguirá calmo, sin registrarse ráfagas de consideración.

 

Noche: El cierre del sábado se presentará con un cielo completamente despejado y el termómetro descenderá hasta ubicarse en los 5°C. El viento continuará con la misma tónica, soplando de manera leve desde el Oeste a un promedio de entre 7 y 12 km/h.

 

De acuerdo con los datos oficiales, no se prevén alertas meteorológicas ni ráfagas de viento fuertes para la región cordillerana durante todo el fin de semana.

 

 

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