Esquel: El Centro de Monitoreo detectó a un herido de arma blanca en la vía pública

Una agresión con un elemento cortante se produjo en las primeras horas de este sábado en el sector oeste de la localidad, demandando la inmediata intervención de los efectivos policiales tras un aviso de los sistemas de videovigilancia de la ciudad. El incidente, que tuvo lugar en la vía pública, involucró a un grupo de personas que compartían un encuentro.

Intervención policial por cámaras de seguridad

Los hechos comenzaron a investigarse alrededor de las 8:20 de la mañana, momento en el cual el personal del Centro de Monitoreo divisó una situación irregular y dio aviso a la Policía sobre un individuo que se encontraba herido en plena calle.

Al movilizarse hasta la avenida Fontana, precisamente en el sector donde se inicia el ascenso hacia la laguna La Z, el personal policial constató la veracidad del alerta. Allí hallaron a un ciudadano de 20 años de edad que permanecía lúcido y consciente, pero que presentaba una herida punzante localizada en la región del tórax, la cual presumiblemente había sido ocasionada mediante la utilización de un cuchillo.

El origen del ataque en la Avenida Fontana

Según las primeras indagaciones llevadas adelante por la fuerza de seguridad, el muchacho afectado no se encontraba solo en ese instante, sino que estaba en compañía de sus familiares y de otros conocidos.

A partir de las declaraciones y testimonios que los uniformados lograron recolectar de los testigos en el lugar del hecho, se pudo establecer que el desencadenante de la agresión fue una reunión donde varios de los presentes registraban un evidente estado de ebriedad debido al consumo de alcohol. En medio de ese contexto, uno de los asistentes arremetió de forma directa contra el joven de 20 años y le aplicó una puñalada en el pecho.

Situación legal y estado de salud

Posteriormente, el informe emitido por las autoridades intervinientes trajo alivio respecto a la gravedad del cuadro, confirmando que la herida sufrida por la víctima fue tipificada legalmente como una lesión de carácter leve.

Ante esta situación, y debido a que se trata de un delito de instancia privada, el joven agredido les comunicó explícitamente a los oficiales actuantes que no tiene el deseo ni la intención de radicar una denuncia penal formal por lo sucedido. No obstante la negativa a iniciar acciones judiciales contra el autor del ataque, el personal de la Policía de Chubut labró las actuaciones de rigor y los informes administrativos correspondientes encaminados a dejar registro de todo lo acontecido en el lugar.

T.B