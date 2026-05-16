Hugo Rodríguez y Yanina Solís ganaron los 21km del Desafío Capri

El atleta esquelense Hugo Rodríguez se impuso en la clasificación general en la prueba de los 21km del Desafío Capri al lograr un tiempo de 1hs 45min 04seg, superando por más de 4 minutos a Kevin Martín, quien terminó en la segunda posición.

El tercer lugar del podio fue para el esquelense Sebastián Montiel, quien hizo un registro de 1hs 54min 48seg.

Por el lado de las mujeres, la victoria quedó para Yanina Solís González, de la localidad de Trevelin, quien hizo un tiempo de 2hs 27min 47seg, claro que con el mismo tiempo de carrera llegó la representante de Corcovado, Mariana Anguita.

Por su parte, el tercer puesto entre las mujeres fue para Raquel Bogado Jara, de la ciudad de Esquel, quien hizo un registro de 2hs 29min 31seg

Por su parte, en la prueba de los 17km, tenemos que señalar que Luis Cayulef fue el ganador, con un registro de 1hs 20min 05seg, superando por más de 5 minutos al jujeño (radicado en la cordillera chubutense) Mario Facundo Leonel Calisaya; en tanto Jairo Emanuel Huenchumán logró la tercera posición, con un tiempo de 1hs 27min 16seg.

Por el lado de las mujeres, en esta distancia, la victoria quedó en poder de Yamila Calfú, de Gaiman, quien llegó a la meta tras correr 1hs 53min 02seg, en tanto, el segundo puesto fue para Rita Muñoz, de Esquel, quien hizo un registro de 1hs 58mi 53seg, en tanto quien arribó a la meta en tercer lugar a sido María Jesús Ochoa, 2hs 01min 17seg.

Para completar la información de la carrera que se llevó a cabo hoy, tenemos que señalar que en los 12 km, el ganador ha sido para Antonio Muñoz, de Gualjaina, con un tiempo de 1hs 49min 53seg, superando a Martín Ñancucheo y Michel Leiva, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

Por el lado de las mujeres, la ganadora ha sido Ariela Colinecul, con un registro de 1hs 02min 07seg, superando a la trevelinense Adriana Ávalos y Rocío Coria, de Puerto Madryn, quienes completaron el podio en esta distancia.

Hay que destacar que más de 800 corredores de distintos lugares del país le dieron vida al Desafío Capri, siendo esta la carrera más convocante de la zona en pruebas de montaña.