Salud capacitó a más de 160 agentes en control de infecciones en Esquel y Comodoro

En el marco del constante trabajo preventivo que promueve el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud se realizaron en Comodoro Rivadavia y Esquel, con una amplia convocatoria de más de 160 agentes, capacitaciones sobre Control de Infecciones.

La apertura de la actividad en Esquel fue encabezada por el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Salud Pública, Sergio Bartels; y la directora provincial de Epidemiología, Julieta D’Andrea, entre otros.

En la ciudad cordillerana, unas 100 personas que integran los equipos del Hospital Zonal y de los nosocomios rurales de la zona, formaron parte de manera presencial y virtual de la iniciativa organizada por las Direcciones Provinciales de Epidemiología y de Enfermería de la cartera sanitaria junto a la Red Provincial de Comités de Control de Infecciones, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud.

Talleres en Comodoro Rivadavia y Esquel

Los talleres estuvieron destinados a profesionales y personal de salud de los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, el Hospital Zonal de Esquel y nosocomios rurales cordilleranos, retomando las directrices de organización y funcionamiento para la Higiene Hospitalaria del Ministerio de Salud de la Nación, que motivan la implementación de programas estructurados, la formación continua del recurso humano y la adopción de estrategias orientadas a la seguridad del paciente.

De esa forma, se contó con la participación como disertantes de las referentes del Programa VIHDA, Laura Alonso e Irene Pagano, promoviendo el intercambio de experiencias y la actualización de prácticas basadas en evidencia. Dicha estrategia es impulsada por el Gobierno Nacional, y se ocupa de la vigilancia de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS).

En ese contexto, se abordaron diversas temáticas referidas a la higiene en los nosocomios, que constituye un pilar esencial para garantizar entornos seguros, considerando que las superficies, equipos e instrumentos pueden actuar como reservorios de microorganismos, favoreciendo la transmisión de infecciones.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad del recambio de personal en áreas críticas como limpieza y esterilización, lo que refuerza la necesidad de instancias sistemáticas de capacitación que aseguren la correcta implementación de protocolos, la estandarización de prácticas y la mejora continua de la calidad asistencial.

De la organización de las actividades también fueron parte los hospitales de cada localidad, mientras que OSDE, Insumed y Clínica del Valle colaboraron para que las mismas se lleven adelante.

Temáticas

Los talleres de higiene hospitalaria estuvieron dirigidos a los Comités de Control de Infecciones; enfermería en Control de Infecciones; coordinadores y supervisores de limpieza; coordinadores y jefaturas de Enfermería; y equipos de Epidemiología.

En la segunda etapa se abordó la temática de esterilización desde la perspectiva de control de infecciones, que fue destinada a farmacéuticos; equipos de esterilización; enfermería en Control de Infecciones; y equipos de Cirugía y Traumatología.

T.B