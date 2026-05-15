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Por Redacción Red43

"Noche de Impro" en Esquel: La Cuática llega al Melipal

Este sábado 16 de mayo a las 21:00 horas se presenta la segunda función del grupo teatral. La entrada será a la gorra consciente y las historias de los vecinos se convertirán en humor en el momento.
Por Redacción Red43

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El teatro independiente y el humor vuelven a encender las luces en Esquel. El grupo actoral La Cuática se prepara para el estreno de su segunda función consecutiva con el espectáculo "Noche de Impro", una propuesta que promete transformar la rutina de los vecinos en risas espontáneas y juego teatral en vivo.

 

La cita tendrá lugar este sábado 16 de mayo a partir de las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de la Avenida Alvear y la Avenida Fontana.

 

La particularidad de la técnica de improvisación radica en que el guion no existe de forma previa. En esta oportunidad, la temática será completamente libre, otorgándole el protagonismo a los propios asistentes. "Vos traés una historia, nosotros la convertimos en impro y risas en el momento. Es un show distinto cada noche, porque cada función es única", explicaron desde la producción del evento.

 

Bajo la premisa humorística de "fortalecer ese hilo del cual pende tu salud mental", la compañía invita a la comunidad cordillerana a sumarse a un plan diferente donde el único requisito es estar dispuesto a reírse y compartir.

 

El espectáculo cuenta con las actuaciones en el escenario de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, quien además asume el rol de director de la puesta en escena. En tanto, la producción general del evento se encuentra a cargo de Eluned Lloyd Patalagoyti.

 

La modalidad de la entrada será "a la gorra consciente", una alternativa que busca garantizar el acceso cultural de toda la comunidad permitiendo que cada espectador aporte según sus posibilidades económicas.

 

Debido a la capacidad limitada de la sala en el centro cultural, se solicita a los interesados realizar sus reservas previas comunicándose al teléfono 2945 334939. Asimismo, quienes deseen colaborar o asegurar su lugar de forma anticipada pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago: la.cuatica.






 

 

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