Toby Villa regresa a la cordillera para su única presentación del año en Esquel

El músico Toby Villa se presenta este domingo 17 de mayo en Esquel, en el marco de una intensa gira patagónica que marca su regreso temporal a la región. El encuentro es a partir de las 13:00 horas en formato de peña al mediodía en Futalaufquen Cervecería, ubicada en Rivadavia 740, y cuenta con la participación especial de Quebracho como invitados al escenario.

Esta presentación tiene un condimento muy especial, ya que el artista se encuentra residiendo en el exterior desde hace casi un año. "Una alegría esta gira yendo a la cordillera, ya que desde mediados del año pasado me radiqué en Brasil haciendo shows por varias ciudades de los Estados de Río de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Río Grande do Sul y Paraná", compartió el músico sobre su presente internacional.

El show en la ciudad forma parte de un extenso recorrido que el multiinstrumentista viene traccionando por el sur del país. "Estaré haciendo miles de kilómetros en esta gira Patagónica 2026 en mayo para hacer los únicos shows de este año por allá", detalló Villa, quien ya concretó exitosas presentaciones en Villa La Angostura, Bariloche y Lago Puelo durante las jornadas previas. Tras su paso por Esquel, el itinerario continuará el 22 de mayo en Junín de los Andes, el 23 en San Martín de los Andes, el 24 en Aluminé y finalizará el 30 de mayo en Epuyén, para luego en junio seguir con presentaciones en Buenos Aires y en julio en Río de Janeiro para participar de festivales latinoamericanos e internacionales llevando nuestra cultura.

El evento cuenta con el acompañamiento del Instituto de Arte Nativo Ayehuen. Las entradas anticipadas tienen un valor de 15 mil pesos, mientras que en puerta se podrán adquirir a 20 mil pesos. Para reservas o mayor información, la organización puso a disposición los números 2945 54-7753 (Adriana), 2945 40-4557 (Fran) y 2945 46-8419 (Marco-Trevelin).

EBW