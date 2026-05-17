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17 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Suspenden las clases presenciales este lunes en la Escuela 179

La Dirección de la Escuela N° 179 de Esquel comunicó que las actividades presenciales del turno mañana quedarán suspendidas este lunes debido a que continúan las tareas de reparación en la caldera. 
Por Redacción Red43

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El equipo directivo del establecimiento educativo de la Escuela N° 179 informó en un comunicado que la medida afecta al inicio de la jornada de este lunes 18 de mayo, debido a los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en el sistema de calefacción del edificio. En cuanto a lo que sucederá con el turno tarde, las autoridades escolares indicaron que se informará oportunamente el estado de la situación. 

 

 

 

Por otra parte, se aclaró que la continuidad pedagógica de los alumnos no se verá interrumpida durante la suspensión, ya que los estudiantes recibirán actividades de manera virtual o las mismas serán enviadas a la fotocopiadora acordada previamente por cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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