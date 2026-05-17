17 de mayo: Día de la Armada Argentina y la importancia del control en el Atlántico Sur

Cada 17 de mayo se conmemora el Día de la Armada Argentina, fecha establecida en recuerdo de la victoria de la Escuadra Patriota liderada por el Almirante Guillermo Brown en el Combate Naval de Montevideo de 1814. Este hito histórico, ocurrido hace 212 años, consolidó el control de las aguas locales y facilitó las posteriores campañas libertadoras terrestres.

En la actualidad, la institución tiene bajo su órbita la custodia de un territorio que incluye más de 4.700 kilómetros de litoral marítimo y una Zona Económica Exclusiva que abarca casi un millón de kilómetros cuadrados, sumado a la proyección hacia la Antártida. Los datos oficiales indican que más del 90% del comercio exterior de la República Argentina se realiza por vía marítima, lo que vincula de manera directa la actividad en las rutas oceánicas con la economía nacional.

El contexto internacional actual plantea nuevos desafíos logísticos y tecnológicos para el control de estos espacios. Las dinámicas globales demuestran que el tráfico marítimo requiere de monitoreo constante ante variables como la guerra electrónica, el uso de drones, la ciberseguridad y la manipulación de sistemas de identificación por parte de buques extranjeros que operan en los límites de la jurisdicción nacional.

EBW