Efectivos de Chubut se capacitaron en Mendoza

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, junto a la Jefatura de la Policía del Chubut, hicieron público un especial reconocimiento para el sargento Luis Coman y el agente Federico Moreno. Ambos efectivos, que se desempeñan en el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada de la ciudad de Rawson, completaron exitosamente el decimosegundo Curso Básico de Sección y Formación de la Unidad Motorizada de Acción Rápida.

La rigurosa capacitación fue dictada por la Policía de la Provincia de Mendoza y se extendió desde el 9 de abril hasta el 16 de mayo. Según informaron desde el Área de Formación Continua, el curso se destacó por su alto nivel de exigencia tanto teórica como física, poniendo a prueba el compromiso, la disciplina y la destreza de los agentes chubutenses que viajaron para representar a la fuerza provincial.

Durante el período de entrenamiento, los policías de Chubut incorporaron conocimientos especializados en técnicas de intervención rápida para situaciones de alta complejidad. Asimismo, sumaron herramientas en manejo defensivo y conducción avanzada de motovehículos en entornos urbanos y zonas agrestes, además de actualizarse en tácticas de patrullaje preventivo y despliegue estratégico.

Desde la Dirección de Formación y Capacitación Policial destacaron que el logro de estos dos uniformados no solo enaltece su carrera individual, sino que fortalece de manera directa el profesionalismo de toda la Policía del Chubut. De este modo, la institución provincial continúa sumando herramientas para garantizar un servicio de seguridad más táctico, eficiente y mejor preparado para la protección de la comunidad local.

EBW