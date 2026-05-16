Taccetta destacó la inversión privada en Esquel bajo el nuevo régimen de promoción

En el marco del nuevo régimen de promoción para el desarrollo, la inversión y el empleo impulsado por el intendente Matías Taccetta, empresarios locales continúan apostando al crecimiento de Esquel con importantes proyectos de inversión que generan empleo y fortalecen la economía local.

En ese sentido, el intendente recibió a la familia Bestene, propietaria de la estación de servicio Best&Best, quienes llevan adelante una inversión millonaria destinada a la ampliación y modernización integral de su comercio.

El proyecto contempla la incorporación de un terreno lindero que permitirá sumar 300 metros cuadrados al predio actual, además de la modernización de surtidores de impulsión y la instalación de nueva cañería flexible, lo que mejorará la infraestructura y optimizará el servicio que brindan a los vecinos.

Gracias a esta importante inversión, los empresarios locales podrán acceder a beneficios impositivos establecidos en el nuevo régimen municipal, una herramienta diseñada para acompañar a quienes invierten, generan empleo y promueven el desarrollo económico en la ciudad.

“El objetivo de este régimen es claro: menos impuestos para quienes invierten, generan trabajo y apuestan al crecimiento de Esquel. Queremos acompañar tanto a empresarios como a emprendedores y vecinos particulares que construyan, desarrollen proyectos y creen nuevas oportunidades laborales”, destacó Taccetta.

Asimismo, el intendente remarcó que este tipo de políticas públicas buscan recuperar sectores que durante muchos años se vieron fuertemente afectados.

“Hoy podemos ver en Esquel una gran cantidad de obras en marcha. No solamente las que impulsamos desde el municipio y la provincia, sino también muchas inversiones privadas que son fundamentales para dinamizar nuestra economía. Esto genera trabajo genuino, especialmente en el sector de la construcción, que fue uno de los más golpeados durante los últimos diez años”, expresó.

Taccetta indicó además que el régimen de beneficios fiscales está abierto a todos aquellos actores de la comunidad que decidan invertir y generar empleo.

“Queremos una ciudad que crezca, que se modernice y que genere oportunidades. Por eso impulsamos herramientas concretas para que cada inversión privada tenga acompañamiento del Estado municipal”, concluyó.

T.B