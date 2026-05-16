Bariloche: Feroz incendio afectó las instalaciones del tradicional Hotel Huemul

Una tarde de extrema tensión se vivió en el principal corredor turístico de la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche debido a un siniestro estructural de gran magnitud. El incidente afectó de forma directa a un tradicional establecimiento de alojamiento, provocando una masiva movilización de los cuerpos de rescate y la interrupción de la dinámica habitual de la zona cordillerana.

El origen del fuego y la ubicación del siniestro

Un feroz incendio se desató durante la tarde de este sábado en el tradicional Hotel Huemul, ubicado sobre el kilómetro 1.5 de la avenida Bustillo, en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche. De acuerdo con las primeras informaciones respecto al inicio de las llamas, la situación habría comenzado comenzó luego de que una quema de hojas secas se descontrolara y alcanzara el sector de ingreso del establecimiento. Las condiciones del entorno facilitaron que el foco ígneo ganara fuerza con rapidez, adentrándose en la estructura principal del complejo.

Evacuación oportuna y asistencia a los afectados

Pese a la magnitud del siniestro, todas las personas que estaban en el lugar —tanto huéspedes como trabajadores— lograron ser evacuadas a tiempo, sin que se registraran heridos de gravedad. El rápido accionar de los empleados y la aplicación de las medidas de contingencia edilicias impidieron una tragedia humana dentro del predio turístico. No obstante, las ambulancias debieron intervenir en un caso puntual: solo una mujer debió recibir asistencia médica por inhalación de humo, según informaron medios locales respecto al estado sanitario de los involucrados.

Amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y bomberos

Dada la violencia del fuego, fue necesaria la intervención coordinada de múltiples instituciones de emergencia de la ciudad lacustre. En el lugar desplegaron su trabajo dotaciones de bomberos voluntarios, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Policía de Río Negro y Protección Civil, que cerca de las 18 aún trabajaban para contener las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

Según comunicó SPLIF de Bariloche, a través de sus redes sociales, fueron notificados del fuego a las 15:16. Inmediatamente tras recibir la alerta, acudieron al lugar con un móvil con 5 combatientes para iniciar las tareas de ataque al fuego. El combate contra las llamas se extendió por varias horas debido a la complejidad de la infraestructura; cerca de las 18, el operativo se mantenía activo, por lo que más autobombas y personal de bomberos acudieron al lugar para reforzar las líneas de control.

Impacto en el entorno y medidas preventivas viales

A pesar de las impactantes columnas de humo y el avance del fuego en el edificio principal, las tareas de circunscripción de los brigadistas dieron resultados positivos para los terrenos colindantes. A pesar de la magnitud del incendio, las edificaciones lindantes de momento no fueron afectadas a causa del fuego o el humo. Todo el siniestro se concentra en el mismo hotel Huemul, descartándose el peligro de propagación hacia otras estructuras comerciales o residenciales de la Avenida Bustillo.

Por otra parte, la gran cantidad de vehículos de emergencia apostados en el sector obligó a modificar la circulación vial del área. Como medida preventiva, las autoridades dispusieron cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia e impedir el acceso de vehículos al sector afectado, desviando el flujo vehicular hacia arterias alternativas.

Repercusión en las plataformas digitales

La espectacularidad del hecho y la importancia del edificio afectado hicieron que el acontecimiento tuviera un eco inmediato en la comunidad digital. Los vecinos de la zona registraron los momentos en los que el incendio comenzaba a consumir parte del edificio y los compartieron a través de las redes sociales. Al tratarse de uno de los hoteles turísticos más reconocidos de la región patagónica, los videos se viralizaron rápidamente, despertando una profunda preocupación entre los usuarios de Internet.

T.B