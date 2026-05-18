Aniversario de la escarapela con música de la Banda del Ejército

En el marco de las actividades por el día de la escarapela nacional, el director de la banda militar Malvinas Argentinas del Regimiento de Caballería de Exploración 3, Leonardo Lazarte, compartió unas palabras con los vecinos presentes en el centro de la ciudad. El encuentro incluyó la emotiva entonación del himno nacional y el reparto de escarapelas a los vecinos.

"Hoy es un día muy especial, hoy conmemoramos un aniversario más de la creación de nuestra escarapela nacional, es un emblema que a nosotros nos distingue por sobre todo, y nos identifica como argentinos que somos", expresó Lazarte.

El director manifestó el orgullo que representa para la fuerza compartir estas fechas trascendentales con los ciudadanos: "Créanme lo que les digo, que es una suerte, una fortuna y una dicha que puedan contar a la comunidad de Esquel, que puedan contar con una banda y que puedan salir hacia la comunidad y compartir estas fechas que son tan trascendentales y tan importantes para el ser nacional".

A pesar de las bajas temperaturas del día, agradeció el acompañamiento del público y el apoyo logístico del municipio para coordinar el evento en la vía pública. Para finalizar el encuentro, el maestro invitó a todos los presentes a sumarse y cantar juntos la tradicional marcha Mi Bandera.

EBW