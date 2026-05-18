12°
12° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
18 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ingram se reunió con Larroque para impulsar proyectos en Trevelin

El intendente Héctor Ingram mantuvo una reunión con Andrés Larroque y Waldo Lomónico para avanzar en acciones conjuntas vinculadas al desarrollo social, el deporte y la promoción turística.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram se reunió con Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y con Waldo Lomónico, director de Deporte Social y Clubes.

 

Durante el encuentro, se abordaron distintos temas que hacen a la actualidad institucional, social y económica, y las posibles líneas de acción conjunta que se pueden desarrollar en áreas como desarrollo social, deportes y promoción turística.

 

 

 

"Quedamos en seguir trabajando con los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de nuestro Municipio. Trazamos algunas ideas y vamos a hacer lo posible para desarrollarlas en el corto plazo", indicó el intendente Ingram.

 

Por supuesto que en la mesa se analizó el difícil momento que atraviesa el país producto de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional con fuerte impacto en los municipios más pequeños como es el caso de Trevelin. Asimismo, se analizó la actualidad del peronismo "y la necesidad de presentar a la sociedad una propuesta superadora no solo electoral sino pensando en recuperar el entramado social de la Argentina", concluyó el Intendente de Trevelin.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallaron a un hombre fallecido en el barrio Ceferino
2
 La Fiscalía dirige un allanamiento por un presunto intento de homicidio
3
 Joel Elías Caripan QEPD
4
 Histórico: Frontera de Lago Puelo se coronó campeón del Futbol Cordillerano
5
 “El Desafío Capri es una locura”
1
 María Ester Millahuala QEPD
2
 Presentan el Grand Prix Barrial con una innovadora propuesta deportiva en Esquel
3
 Le dijo “estás robado” y sacó un revólver a plena luz del día en una plaza
4
 El Bolsón fue distinguido a nivel nacional por su planificación urbana
5
 Provincia realizará una nueva capacitación sobre constitución de sociedades 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -