Ingram se reunió con Larroque para impulsar proyectos en Trevelin

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram se reunió con Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y con Waldo Lomónico, director de Deporte Social y Clubes.

Durante el encuentro, se abordaron distintos temas que hacen a la actualidad institucional, social y económica, y las posibles líneas de acción conjunta que se pueden desarrollar en áreas como desarrollo social, deportes y promoción turística.

"Quedamos en seguir trabajando con los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de nuestro Municipio. Trazamos algunas ideas y vamos a hacer lo posible para desarrollarlas en el corto plazo", indicó el intendente Ingram.

Por supuesto que en la mesa se analizó el difícil momento que atraviesa el país producto de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional con fuerte impacto en los municipios más pequeños como es el caso de Trevelin. Asimismo, se analizó la actualidad del peronismo "y la necesidad de presentar a la sociedad una propuesta superadora no solo electoral sino pensando en recuperar el entramado social de la Argentina", concluyó el Intendente de Trevelin.

R.G