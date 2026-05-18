Lago Puelo deberá ser nominada la Capital del Fútbol Cordillerano

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Hay algo que es muy cierto, ya no se gana con la camiseta. Esto quedó muy confirmado durante el fin de semana en el Estadio Municipal de Esquel, lugar donde se jugaron las cinco finales del fútbol cordillerano.

Hace un par de años, Juventud Unida de Gobernador Costa pisaba fuerte en Esquel con su primera y quinta división, pero ahora la Comarca Andina empieza a marcar territorio en este futbol cordillerano, que ya no tiene la supremacía de San Martin o de Belgrano, ahora hay que mirar los colores con otros prismas.

Celeste y verde, se nota por un lado. Blanco y negro se observa por el otro.

Belgrano de Cholila jugo el Torneo Clasificatorio Provincial. Es cierto que, si nos basamos en resultados, no les ha ido bien, pero estuvieron allí, se dieron el gran gusto de jugar este torneo. La experiencia sirve, en otra oportunidad seguramente les irá mejor.

Quiero quedarme con la octava categoría de San Martín de El Hoyo, cuyo equipo tuvo que viajar durante tres fines de semana seguidos a Esquel.

Se imaginan el grito en el cielo que hubiesen pegado los clubes “grandes” de la zona si tenían que viajar tres veces seguida a Gobernador Costa. Flor de bardo se hubiese armado.

La octava división de San Martin de El Hoyo levantó un partido increíble en Cuartos de Final. Lo perdía 4 a 2 frente a Belgrano de Esquel, en el mismísimo césped sintético del barrio Buenos Aires. Lo pudo empatar y casi lo gana en el tiempo reglamentario. Fueron a los tiros desde el punto penal y dejaron en el camino al “Patrón de la Cordillera”.

Hubo que seguir juntando plata, porque a los pocos días un nuevo viaje a Esquel. Hasta el barrio Badén a jugar con la octava división de San Martín. El elenco de la Comarca lo perdía por la mínima diferencia. Lo pudo dar vuelta y lo ganó. Se metió en la final de la Liga del Oeste. Y Hubo que salir a manguear guita de vuelta para un tercer viaje seguido a Esquel.

Por tercera vez consecutiva el equipo de San Martin de El Hoyo tuvo que viajar a Esquel. La final con Independiente Deportivo. Fue derrota por dos a cero. Pero salieron segundos, que no es poca cosa. Más si miramos el camino recorrido.

Antes era Defensores de la Comarca, ahora llamado Deportivo Lago Puelo. Los equipos que comanda Sergio Sumiza y otros colaboradores, siempre dan que hablar. Los títulos en sexta y séptima categoría ante Belgrano de Esquel parece que fuera impensados en otro momento, los pibes que antes dieron vueltas olímpicas crecen y esos mismos pibes, dan la vuelta olímpica pero en otras categorías. La continuidad de un proceso, que se llama.

Y lo de Frontera de Lago Puelo quedará en el recuerdo de todos. Para siempre.

Ya venía embalado luego de eliminar a Belgrano de Esquel en semifinales.

Y ayer demostró que está para grandes cosas. El esfuerzo de venir a Esquel, con una nafta que llegó a los 2.000 pesos el litro (el de la común) y el título por demás merecido. Es cierto, que Horacio Del Blanco hubiese estado más contento aún si la victoria era para Independiente.

Que Independiente haya llegado a tres finales de las cinco estipuladas, es un triunfo en sí mismo. Y eso Horacio lo sabe, porque hay que darle importancia al camino recorrido antes que al resultado final.

Y la pregunta surge sola. No será momento de que las finales se jueguen en sedes rotativas. Lago Puelo se merece jugar finales ante su gente. Y en Belgrano de Cholila podría ocurrir lo mismo.

¿Por qué todas las finales tienen que ser en el Estadio Municipal de Esquel? porque ya sabemos que de neutral no tiene nada.