Mañana se reanudan las clases presenciales en la escuela n°179

La Dirección de la Escuela N° 179 “Sofía Kraisleburd” informa que continúan suspendidas las actividades presenciales para el día lunes 18 de mayo, para el turno tarde.

La situación se desprende de los avances en las tareas de reparación de la caldera.

Los estudiantes recibirán actividades de manera virtual o en la fotocopiadora acordada previamente.

” Según lo informado por el personal idóneo, mañana el establecimiento estaría en condiciones de reanudar las clases presenciales.”

Las clases se encuentran suspendidas desde el jueves pasado, debido a las bajas temperaturas.

SL