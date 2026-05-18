Día Internacional de los Museos: espacios que unen culturas y preservan la memoria

Cada 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, una iniciativa creada en 1977 por el Consejo Internacional de Museos con el objetivo de destacar la importancia de los mismos en la preservación del patrimonio cultural y en la construcción de sociedades más inclusivas y conectadas.

La jornada reúne a miles de instituciones en más de 150 países que organizan actividades especiales, exposiciones, talleres y propuestas educativas para acercar la cultura a la comunidad y promover el intercambio de saberes.

Para la edición 2026, el lema elegido es “Museos uniendo un mundo dividido”, una consigna que pone el foco en el rol de estos espacios como puentes entre culturas, generaciones y comunidades en un contexto social marcado por la fragmentación y las diferencias.

Desde el ICOM remarcan que los museos dejaron de ser únicamente lugares de conservación para convertirse en espacios dinámicos de participación, reflexión y encuentro. Actualmente, además de resguardar colecciones históricas, artísticas y científicas, también impulsan el diálogo social, la inclusión y el acceso al conocimiento.

La celebración invita tanto a recorrer museos de manera presencial como a participar de actividades virtuales que muchas instituciones ofrecen a través de sus sitios web y redes sociales. De esta manera, se busca acercar el patrimonio cultural a públicos cada vez más amplios y diversos.

Con más de 37 mil museos participando en todo el mundo, la fecha se consolidó como una de las principales iniciativas internacionales para revalorizar el papel de estas instituciones en la educación, la memoria colectiva y la construcción de comunidades más unidas.

R.G