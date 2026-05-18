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18 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: Avanzan el trabajo conjunto y la planificación turística en Los Cipreses

La Secretaría de Turismo de Trevelin coordinó un encuentro junto al grupo de Agroturismo para intercambiar propuestas y planificar acciones conjuntas que impulsen el sector de cara al futuro. 
Por Redacción Red43

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Organizada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, en conjunto con el grupo de Agroturismo de Los Cipreses, se llevó adelante una reunión en la que se convocó a prestadores turísticos del paraje y de la Ruta Nacional 259, en un espacio orientado al intercambio de ideas y al fortalecimiento del trabajo articulado dentro del sector.

 

El encuentro se realizó en la Casa de la Artesana de Los Cipreses y reunió a distintos actores vinculados a la actividad turística de la zona, quienes compartieron experiencias, propuestas y perspectivas de trabajo de cara al presente y futuro del destino.

 

 

 

Al respecto, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó las virtudes de la jornada al señalar que fueron dos horas de compartirse unos a otros, con nuevas ideas y trabajos de forma conjunta, consolidando esta actividad en el presente y futuro.

 

Durante el encuentro se abordaron distintas iniciativas vinculadas al desarrollo turístico local, poniendo en valor la importancia del trabajo colaborativo entre prestadores, organizaciones y el Estado municipal para continuar fortaleciendo la oferta de la región.

 

Asimismo, la funcionaria señaló que el objetivo es poder continuar realizando este tipo de encuentros de manera periódica, generando espacios de diálogo e intercambio que permitan acompañar el crecimiento de la actividad y consolidar vínculos entre quienes forman parte del sector turístico local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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