Récord de participantes en el cierre del Ciclismo Infantil

El semillero del ciclismo esquelense definió el campeonato en el Barrio Badén. Porque con más de 60 chicos inscriptos y una importante presencia de las familias, este domingo se vivió una gran jornada del ciclismo infantil detrás del Centro de Encuentro, donde se llevó a cabo la tercera y última fecha del Campeonato organizado por la Agrupación de Ciclismo Noroeste Andino del Chubut, con el respaldo del ente provincial Chubut Deportes y la Subsecretaría de Deportes Municipal.

La jornada se desarrolló en un mediodía fresco, pero con sol pleno, en un escenario otoñal típico de la cordillera y reunió a niños y niñas desde la categoría “Pata Pata” hasta los 14 años, consolidando una propuesta deportiva que continúa creciendo.

A lo largo de la tarde, los pequeños ciclistas participaron de distintas pruebas adaptadas por edades, en un entorno de compañerismo, entusiasmo y diversión, acompañados por familiares, vecinos y referentes del deporte local.

Además de las competencias y la entrega de premios, uno de los momentos más esperados fue el sorteo de una bicicleta entre todos los participantes, iniciativa impulsada por la organización junto al acompañamiento de comercios locales.

“Hoy tenemos 62 anotados, batimos el récord de los que veníamos registrando”, destacó Leda Jenkins, integrante de la organización, quien puso en valor el trabajo colectivo realizado durante todo el campeonato.

“Todo esto se hace desde el corazón y con muchas ganas de trabajar para los nenes”, expresó.

Por su parte, Horacio Martín, referente de la Escuelita de Ciclismo Infantil “Futuro Sobre Ruedas”, resaltó el crecimiento sostenido del proyecto de la escuela, que comenzó hace cinco años con apenas tres chicos y que hoy cuenta con representantes de Esquel participando en competencias regionales y también seleccionados para competir en los Juegos EPADE.

Cabe señalar que el campeonato tuvo su primera fecha en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, la segunda en la zona de El Maitenal, mientras que el cierre se realizó por primera vez en el Barrio Badén, con una convocatoria récord y una jornada que volvió a demostrar el crecimiento del ciclismo infantil en Esquel.

La actividad puso nuevamente en valor al deporte como espacio de integración, formación y encuentro comunitario, fortaleciendo el semillero del ciclismo local desde edades tempranas (fuente y fotografía Chubut Deportes).