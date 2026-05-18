Día de la Escarapela: un símbolo celeste y blanco del lado del corazón

Cada 18 de mayo la Argentina conmemora el Día de la Escarapela Nacional, una fecha que marca el inicio de la Semana de Mayo y rinde homenaje al primer emblema patrio que unificó la identidad de la nación en sus orígenes.

La historia de este distintivo comenzó a principios de 1812 cuando el general Manuel Belgrano solicitó al Primer Triunvirato la creación de una insignia oficial para el ejército revolucionario. El objetivo principal era uniformar a las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y, fundamentalmente, distinguirlas de las fuerzas realistas enemigas, que utilizaban el color rojo. De este modo, el 18 de febrero de 1812, el gobierno aprobó el uso del emblema con los colores blanco y azul celeste.

Aunque nació con fines estrictamente militares, el uso de la escarapela se extendió rápidamente hacia la población civil y se popularizó como una muestra de pertenencia. Más de un siglo después, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó el 18 de mayo como el día específico para conmemorarla, una medida que en 1951 quedó definitivamente incorporada en el calendario escolar de todo el país.

El valor histórico de este distintivo fue central para la identidad argentina, al punto de que el propio Belgrano se inspiró en sus tonos para confeccionar la bandera nacional pocos días después de su aprobación. La tradición indica que se debe lucir en el lado izquierdo del pecho, cerca del corazón, y su uso se extiende durante toda la Semana de Mayo, así como en las principales fechas patrias del año.

EBW