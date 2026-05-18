Gestiones por el mamógrafo de Trevelin

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin emitió un comunicado con el fin de solicitar la colaboración del gobernador de la provincia, Ignacio Torres, para avanzar en las gestiones ante la Secretaría de Salud. El pedido busca agilizar la firma del acuerdo con el Centro Especializado en Imágenes, un paso necesario para que se puedan procesar y emitir los informes de los estudios correspondientes.

El equipamiento fue incorporado a principios de enero gracias a una donación de la Cooperadora del Hospital Rural John Daniel Evans, un logro alcanzado mediante el aporte solidario de la comunidad. A poco más de cuatro meses de su recepción, se espera la resolución de este trámite para coordinar los profesionales que se encargarán de la manipulación y lectura de los exámenes.

El director del hospital, Yuri Baranov, detalló al cuerpo legislativo que el mamógrafo se encuentra técnicamente en condiciones, y que la puesta en marcha definitiva está sujeta a la formalización de este convenio con la entidad que validará los diagnósticos. A través de esta normativa, las autoridades locales buscan acompañar el proceso administrativo para que el servicio esté disponible próximamente para los vecinos.

EBW